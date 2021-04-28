Не нужен нам берег турецкий

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Зампред правительства России Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой не продавать пока путёвки в Турцию на период после 1 июня 2021 года. Она пояснила, что эпидемиологическая ситуация в этой стране достаточно сложная и не нужно рисковать финансами сограждан, сообщают в пресс-службе правительства России.

— И здесь я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на период после 1 июня пока не реализовывались – до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того чтобы возобновить возможность посещения нашими гражданами этих государств в целях проведения отпуска и отдыха. Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан и с этим нужно быть максимально аккуратными, – сказала Татьяна Голикова.

Она отметила, что сейчас проводится работа по вывозу россиян из Турции. Страна находится на пороге объявления комендантского часа.

Напомним, что Россия закрыла туристическое сообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года. О том, где можно отдохнуть за рубежом вместо Турции, можно узнать в нашем материале. Стоит отметить, что по возвращении из других стран в Амурскую область нужно сообщить об этом в Роспотребнадзор.