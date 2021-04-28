Украли шубы

В Шилке 45-летний житель Комсомольска-на-Амуре унёс с выставки 20 мутоновых шуб. Общая сумма ущерба составила 648 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции по Забайкалью.

Полицейские задержали преступника в Чите. Оказалось, что он приехал в Забайкалье специально для кражи. Мужчина дождался, когда работники начали загружать вещи в машину, и украл мешок с шубами. Кроме того, он также похитил сотовый телефон из салона незапертой машины в Шилке.

Мужчину арестовали, по фактам краж возбудили уголовные дела.

Напомним, что недавно благовещенца поймали на серии краж. Он похитил сотовый в такси и с помощью него снял с привязанной банковской карты восемь тысяч рублей. Также мужчина причастен к краже другого сотового телефона. Кроме того, преступления совершают и несовершеннолетние граждане. Так, трое подростков в Белогорске в 2019-2020 годах крали имущество и садово-огородный инвентарь.