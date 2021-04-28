"Вывезут и выкинут"

В среду, 28 апреля, в редакцию Амур.инфо поступило сообщение от читательницы: благовещенка сетует на то, что около частной школы, расположенной по адресу: Чехова, 52, уже шестой день лежат мешки с мусором, собранным детьми на субботнике.

— Субботник проходил 23 апреля, детки старались. Неделю мешки с мусором лежат у дороги, половину разнесло ветром, – делится женщина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данный вопрос находится на контроле – на вывоз мусора поступило очень много заявок, и службы не всегда успевают быстро их отработать.

— ГСТК вывозит мешки по графику, но мэр дал поручение усилить работу и привлечь сторонний транспорт, чтобы в течение ближайших двух дней вывезти весь мусор.

Напомним, в субботу в Благовещенске прошёл масштабный общегородской субботник. Некоторые благовещенцы не просто помогли городу стать чище, но ещё и подошли к этому творчески.