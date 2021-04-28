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28 апреля 2021, 15:00 4

Вывезут и выкинут

Жители Благовещенска заметили, что мусор, собранный на субботнике, не вывозят

Вывезут и выкинут

В среду, 28 апреля, в редакцию Амур.инфо поступило сообщение от читательницы: благовещенка сетует на то, что около частной школы, расположенной по адресу: Чехова, 52, уже шестой день лежат мешки с мусором, собранным детьми на субботнике.

— Субботник проходил 23 апреля, детки старались. Неделю мешки с мусором лежат у дороги, половину разнесло ветром, – делится женщина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данный вопрос находится на контроле – на вывоз мусора поступило очень много заявок, и службы не всегда успевают быстро их отработать.

— ГСТК вывозит мешки по графику, но мэр дал поручение усилить работу и привлечь сторонний транспорт, чтобы в течение ближайших двух дней вывезти весь мусор.

Напомним, в субботу в Благовещенске прошёл масштабный общегородской субботник. Некоторые благовещенцы не просто помогли городу стать чище, но ещё и подошли к этому творчески.

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#городская власть #природа #школа #экология

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    10 часов назад

    "Вывезут и выкинут"

    А выкидывать-то нельзя! По Закону надо регоператору мусор сдавать!

  • nerro

    nerro
    10 часов назад

    Ну значит и уборку надо делать по графику, чтоб мешки не валялись и не рвались.

  • Володя.А

    Володя.А
    8 часов назад

    Раньше убирали мусор без конкурсов. Такое ощущение, что мусор убирают в надежде выиграть приз (планшет например).

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    8 часов назад

    Две недели, замечаю, ОЧЕНЬ нужные покрышки около мусорных баков... На ракету видимо готовили, не прогожины...

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