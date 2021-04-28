Нет времени – нет места

«Хочу ответить Марату Шакирзяновичу вот что…. Когда государственный чиновник говорит о том, что ему жаль времени, и отдельный регион мешает ему работать, а такой регион как Еврейская автономная область на территории РФ не нужен – это чиновник, который не понимает сути государственной работы. Такие люди должны уходить в отставку. Это значит он не превратился в человека, болеющего за развитие региона, не понимающий его геополитического значения. А значит, не болеющий за целостное развитие государства. Я предлагают Марату Хуснуллину уйти в отставку. Такой человек на государственной службе работать не должен», опубликовал у себя в социальных сетях действующий депутат нижней палаты парламента Александр Петров.

При этом в аппарате вице-премьера говорят о том, что предложение Хуснуллина направлено на улучшение жизни граждан в регионах и равномерном распределении благ, независимо от внутренних ресурсов субъекта.

— Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 километра нет ни одной тонны нефти, и жители в городе с населением 60 тысяч живут с бюджетом 1,8 миллиарда рублей. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету? – объясняет позицию вице-премьера риторический вопрос.

Для Амур.инфо дал оценку ситуации политолог и советник губернатора Амурской области Глеб Кузнецов.

— Что сказал Хуснуллин? Он сказал простую вещь – власти малых регионов не могут обеспечить качество жизни и развития в них на уровне регионов больших. И чертовски несправедливо, что несмотря на то, что мы живем в одной стране у нас бюджетное обеспечение в них распределено неравномерно. С этим спорить невозможно. Так и есть. Обсуждавшееся решение предложено уже давно – уменьшить количество регионов. Присоединить условно бедные к условно богатым. Решит ли это проблему? Не получим ли мы в результате таких объединений вместо богатого и бедного регионов один бедный, а не один богатый? Это вопрос. Да и, кроме того, очевидно, что от таких решений проиграют жители столиц присоединяемых регионов. Ведь из столичных городов такие территории превратятся в обычные райцентры, – заметил Глеб Сергеевич.