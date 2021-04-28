Будущее за Тихоокеанской Россией

На днях советнику амурского губернатора, главе фонда «Петропавловск» Глебу Кузнецову вручили государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». В своём напряженном графике Глеб Сергеевич нашёл время, чтобы рассказать корреспонденту Амур.инфо об этом знаковом событии, а также будущем копии Албазинского острога, месте Приамурья в истории и актуальной ситуации в «Петропавловске».

Награда за вклад в историю

— Глеб Сергеевич, примите наши поздравления с этим знаменательным событием. Расскажите, что это за награда и чем она важна для вас?

— Я не считаю эту награду исключительно своей заслугой. На мой взгляд, награжден весь коллектив фонда «Петропавловск», с которым мы много лет работали над культурно-историческими проектами в Амурской области. А сама награда – оценка того, что мы делали, делаем и будем делать в Албазино, Благовещенске, в Москве. Это и книги, среди которых я бы выделил вышедшие недавно «Записки о Дальнем Востоке» – историческую книгу для детей, первую в своем роде. Это и Албазинская археологическая экспедиция, очередной, уже 10-й, сезон которой пройдет в этом году после пандемийной паузы. И, безусловно, – копия Албазинского острога на территории парка «Патриот» под Благовещенском, первая очередь которого откроется 1 мая. Ровно 6 лет назад Владимир Владимирович Путин вручил нашему ученому секретарю Андрею Черкасову первый грант на раскопки в Албазино от Русского географического общества. И с тех пор мы видим растущие внимание и поддержку от государства и к нашим проектам, и вообще – к культурно-историческому наследию Дальнего Востока. И мы, безусловно, очень благодарны за эту поддержку.

Копии острога быть

— Обратимся к насущному. Ходили слухи, что группа «Петропавловск» откажется от поддержки культурно-исторических проектов, о которых вы сказали. Хотелось бы узнать, так ли это?

— Нет. Это не так. Новое руководство группы «Петропавловск» подтвердило, что основные проекты – и Албазинская археологическая экспедиция, и копия острога на территории парка «Патриот» будут продолжены. И это положительный пример преемственности стратегии социальной ответственности предприятий. Не всегда пословица «новая метла метет по-новому» оказывается верной, и это, на мой взгляд, прекрасно. Лучшие практики и позитивный опыт нет смысла подвергать ревизии. Хотя моя личная роль в этих проектах, безусловно, поменяется. Я буду уже не непосредственно руководить ими, как это было несколько лет, а скорее курировать их как советник губернатора Амурской области.

Век Тихого океана

— Обратимся к вашему недавнему назначению советником. Чем предстоит заниматься – возрождением исторического наследия Приамурья?

— Скорее формированием правильного понимания роли всего Дальнего Востока и, в частности, Приамурья в истории России и мира. Вопрос в том, что история Амурской области насчитывает не те 150 лет, о которых все привыкли говорить. Русские люди на Амуре жили ещё в 17 веке. И об этом очень важно помнить. Мало кто об этом задумывается, но Амурской области на самом деле гораздо больше лет, чем тому же Петербургу, Новороссийску или Мурманску. Освоение Дальнего Востока – это не какая-то блажь Российской империи в 19 веке. Это не случайная вотчина, колония, которую взяли и забрали, воспользовавшись тяжелой ситуацией у соседей (а такая интерпретация, к сожалению, довольно часта). Это исконно русская земля со своей историей и традициями.

— Многие считают, что это некое заигрывание государственной власти с жителями Дальнего Востока…

— Давайте будем честными. На Дальнем Востоке сегодня живёт не такое большое количество людей, чтобы ради заигрывания с ними нужно было вводить какие-то идеологические конструкции отдельные. Скорее речь идёт об изменении мнения России в целом и самих дальневосточников о роли этой территории в прошлом, настоящем и будущем. Общим местом сегодня является утверждение, что двадцать первый век будет веком Тихого океана. Тихоокеанская Россия – это Россия будущего. Очень важно людям, которые здесь жили и живут, это донести. Потому что, когда я слышу, что некий дядя Петя взял и уехал в Саратов из Благовещенска, я недоумеваю. Мне непонятно – зачем? Ну, ладно, когда уезжают в Москву или в Сочи. Но Благовещенск несопоставимо более перспективный город, чем большинство городов центральной России. И если этого понимания нет – это, в том числе, вина власти и элиты региона. Это положение дел необходимо изменить.

— Но, если мы говорим о будущем Тихоокеанской России, получается сохранение населения на Дальнем Востоке не просто демографическая – это острая геополитическая задача?

— Абсолютно верно, это важнейшая геополитическая задача. И тут не нужно просто что-то интересное выдумать, нужно людям объяснить, что происходит сегодня в регионе. Сломать стереотип, укрепившийся в 90-е и в начале 2000-х, что тут, на Дальнем Востоке, делать нечего. Сейчас — это одна из главных перспективных территорий страны.

Там, где поднят русский флаг

— Чем собираетесь менять общественное восприятие, какие проекты о Дальнем Востоке готовите?

— Буквально недавно прошла премьера нашего документального фильма «Где раз поднят русский флаг…» про Муравьева-Амурского, святителя Иннокентия и Невельского, снятого при поддержке Фонда президентских грантов. Официальное присоединение Амурской области к России – это, безусловно, очень интересная история, о которой нужно помнить. А есть ещё такая потрясающая личность, как граф Игнатьев, который финализировал присоединение Приморья к России и утвердил положение Айгунского договора в Пекинском договоре. Я, кстати, когда выбирали героя, именем которого нужно назвать аэропорт, предлагал именно его. Игнатьева у нас сегодня практически не знают, а между тем он в английской исторической и даже художественной литературе представлен главным врагом Британской империи в середине 19-го века. Есть русский человек, который для англичан стал неким Волан-де-Мортом тогдашнего времени. Не то чтобы я был против Муравьева-Амурского, но он широко известен, а я выступаю за то, чтобы заслуженную славу получали и «новые» герои. Тем более, повторюсь, парадоксально – для англичан Игнатьев более известен, хотя эта известность для них со знаком минус.

— Потому что мешал английской колониальной политике на Дальнем Востоке?

— Не только. Они обвиняют графа Игнатьева в том, что он поднял Сипайское восстание в Индии, помешал присоединить Афганистан. Практически воплощение доктора Зло. Это личность мирового уровня. Один из отцов успешнейшей политики Российской империи на восточном направлении, присоединивший не только Дальний Восток, но и Среднюю Азию. Великий, без дураков, исторический деятель. И таких людей в истории Дальнего Востока много.

— Например?

— Невельской – человек, открывший устье Амура и доказавший, что Сахалин – это остров. Святитель Иннокентий (Вениаминов) – человек, чье наследие еще изучать и изучать. Энциклопедист, ученый-этнограф мирового уровня, просветитель и гуманист, а не только пастырь. Адмирал Завойко возглавлял оборону Петропавловска-Камчатского в Крымской войне, во время которой Гибралтарский полк морской пехоты Британии потерял свой флаг – а это уникальный случай для британской морской пехоты. Существует легенда, что Черчилль во время Ялтинской конференции лично просил у Сталина вернуть это знамя. Но оно до сих пор хранится в России. Петропавловская оборона – кладезь потрясающих, героических историй. И важнейшая веха в развитии и строительстве русского Дальнего Востока.

— Я всегда считал, что неплохо разбираюсь в истории, но этого не знал...

— Ответ очень простой: истории учат по учебникам, а учебники сегодня европоцентричны, и это неверно.

— Вернёмся к фильму «Где раз поднят русский флаг…». Мы видели трейлер, писали об этом. Его снимали на Дальнем Востоке?

— Всё-таки фильм есть фильм (улыбается). Часть картины действительно снимали на натуре. Зачастую же сцены, где показан Амур, снимались на Плещеевом озере в Ярославской области. Но для нас было очень важно, чтобы те люди, те эксперты, которые выступают в картине, представляли то место, о котором идёт речь. Это, например, сотрудники музея Невельского во Владивостоке, историки из благовещенского АмГУ. О Дальнем Востоке нам рассказывают дальневосточники. За это спасибо научному секретарю фонда «Петропавловск» Андрею Николаевичу Черкасову.

— Премьера состоялась. Что будет с фильмом дальше?

— На премьере выступил глава общественного Совета Минвостокразвития, член Общественной палаты России Александр Точёнов . Он сказал, что фильм ему понравился, что его будут продвигать. И мы очень надеемся, что его увидит как можно больше людей. В нём есть моменты, которые по-настоящему пробирают. Особенно понимание того, каким на самом деле был тот период. Ведь шла Крымская война, ставшая болезненной страницей в истории России. При этом, если на западе мы терпели неудачи, не «без помощи» наших заокеанских партнёров, в частности, англичан, то на Дальнем Востоке мы этих самых англичан обыграли и в военном, и в геополитическом, и в стратегическом плане.

— Спасибо за беседу.