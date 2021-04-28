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28 апреля 2021, 15:05 5

Оборудование исправно

Амурский минтранс заявил, что поставляемые в регион комплексы фотовидеофиксации ПДД новые и исправные

Оборудование исправно
Фото: admblag.ru

В амурских соцсетях и ряде СМИ появилась информация о поставке в регион бывших в употреблении видеофиксаторов нарушений ПДД. Распространяемые сообщения содержат и информацию о том, что часть оборудования по причине технической усталости уже вышла из строя.

В распространяемых по соцсетям документах указывается, якобы поставленные в область на сумму в 267 миллионов рублей комплексы ранее использовались в Пензенской области. Приложены к копиям договоров и сканы переписки в мессенджере между «заказчиком» и «поставщиком». Из сути переговоров читателю должно стать ясно, что поставленные комплексы частично неисправны и, более того, начали выходить из строя практически сразу после начала эксплуатации.

Эта информация полностью не соответствует действительности, сообщает региональный минтранс.

— Оборудование соответствует требованиям государственного контракта и поставлено в Амурскую область в заводской упаковке с техническими паспортами. Технические паспорта содержат штамп ОТК завода-изготовителя (отдел технического контроля), который подтверждает изготовление оборудования в период конец 2020-2021 годов. Кроме того, в рамках законодательства о стандартизации 23 марта этого года комплексы прошли первичную поверку уполномоченной организацией, что гарантирует отсутствие предыдущей эксплуатации, – рассказали в ведомстве.

Кто забросил этот фейк в социальные сети, пока не известно.

В общей сложности в этом году на дорогах Амурской области появится 57 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 47 из них установят в Благовещенске. Региональные власти рассчитывают, что комплексы послужат снижению числа нарушений и, как следствие, аварийных ситуаций на дорогах.

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#дороги #ДТП #областная власть

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Комментарии
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  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    9 часов назад

    ммм.... Как интересно. Фирма ООО НПС "ИТС" зарегистрирована 23.04.2020 г (Москва) в разгар "пандемии", это не мешает ей выиграть аукцион в Благовещенске. Подписывает контракт, со стороны Амурупрадора, К.А. Половайкин (видимо сын первого зампреда). По условиям контракта все должны были сдать в срок до 01.03.2021 года, а принимают лишь 01.04.2021 г. Но... Но, 08.02.2021 было ДС №2, по которому устанавливают еще 5 систем фиксации, и сумма контракта увеличивается с 244 млн руб, до 268 млн руб. Но нет и слова о сроках сдачи.

    Вопрос: посчитали неустойку за просроченный месяц? Как допустили новую фирму, не существующую и года со статусом микропредприятие (до 10 человек в штате), до участия в аукционах на внушительные суммы?

    Ай, да фиг с ними... Правды нигде нет...

  • Николай К.

    Николай К.
    8 часов назад

    Коррупция она везде...

  • Николай К.

    Николай К.
    8 часов назад

    А правоохранителям пофиг...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    8 часов назад

    Из этого тезиса понятно что работать не хотят 146% населения, работать не хотят...

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Запретили же бороться с коррупцией

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