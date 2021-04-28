Оборудование исправно

В амурских соцсетях и ряде СМИ появилась информация о поставке в регион бывших в употреблении видеофиксаторов нарушений ПДД. Распространяемые сообщения содержат и информацию о том, что часть оборудования по причине технической усталости уже вышла из строя.

В распространяемых по соцсетям документах указывается, якобы поставленные в область на сумму в 267 миллионов рублей комплексы ранее использовались в Пензенской области. Приложены к копиям договоров и сканы переписки в мессенджере между «заказчиком» и «поставщиком». Из сути переговоров читателю должно стать ясно, что поставленные комплексы частично неисправны и, более того, начали выходить из строя практически сразу после начала эксплуатации.

Эта информация полностью не соответствует действительности, сообщает региональный минтранс.

— Оборудование соответствует требованиям государственного контракта и поставлено в Амурскую область в заводской упаковке с техническими паспортами. Технические паспорта содержат штамп ОТК завода-изготовителя (отдел технического контроля), который подтверждает изготовление оборудования в период конец 2020-2021 годов. Кроме того, в рамках законодательства о стандартизации 23 марта этого года комплексы прошли первичную поверку уполномоченной организацией, что гарантирует отсутствие предыдущей эксплуатации, – рассказали в ведомстве.

Кто забросил этот фейк в социальные сети, пока не известно.

В общей сложности в этом году на дорогах Амурской области появится 57 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 47 из них установят в Благовещенске. Региональные власти рассчитывают, что комплексы послужат снижению числа нарушений и, как следствие, аварийных ситуаций на дорогах.