Свободный спорт

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К концу июля в посёлке Юхта Свободненского района закончат ремонт на пришкольном стадионе. Этот многофункциональный спортивный объект обошёлся более чем в 16 миллионов рублей.

— После ремонта у местных жителей появится современное футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также отдельная зона для тренировок легкоатлетов, – сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, отметив, что эти преобразования сделаны за счет компании «Газпром».

На стадионе Юхтинской школы сделают круговую и прямую беговую дорожки, яму для прыжков в длину и площадку общефизической подготовки с металлической трибуной для зрителей.

Напомним, ранее стало известно, что стадион «Горнячок» в Райчихинске и ряд других спортивных объектов по всей области также ремонтировались за счёт средств Фонда социальных инициатив «Газпром».