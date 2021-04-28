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28 апреля 2021, 14:30 1

Свободный спорт

В амурском посёлке Юхта построят многофункциональный стадион

Свободный спорт
Фото: pixabay.com

К концу июля в посёлке Юхта Свободненского района закончат ремонт на пришкольном стадионе. Этот многофункциональный спортивный объект обошёлся более чем в 16 миллионов рублей.

— После ремонта у местных жителей появится современное футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также отдельная зона для тренировок легкоатлетов, – сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, отметив, что эти преобразования сделаны за счет компании «Газпром».

На стадионе Юхтинской школы сделают круговую и прямую беговую дорожки, яму для прыжков в длину и площадку общефизической подготовки с металлической трибуной для зрителей.

Напомним, ранее стало известно, что стадион «Горнячок» в Райчихинске и ряд других спортивных объектов по всей области также ремонтировались за счёт средств Фонда социальных инициатив «Газпром».

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#спорт

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    8 часов назад

    И там памятник хотят изговнять?

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