Гром-3: ужас наркоторговцев

Фото: отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области

В Амурской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали организованную группу из 16 человек. Они занимались сбытом запрещённых препаратов на всей территории области и в соседних регионах. Силовую поддержку операции обеспечивали СОБР Росгвардии и отряд специального назначения «Гром» управления МВД.

Фигурантам дела инкриминируется 15 доказанных фактов сбыта растительных наркотиков. В процессе обысков изъяли более семи килограммов запрещённых веществ, мобильные телефоны, содержащие переписку с клиентами, а также оружие, патроны и деньги, предположительно, полученные от клиентов.

Участникам банды от 36 до 57 лет. Гражданин 1982 года рождения считается предполагаемым организатором всей деятельности. Чтобы избежать наказания, в ближайшей перспективе амурчанин собирался покинуть территорию России.

Шестеро бандитов находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде. Деятельность группы постепенно оформляется в обвинительное заключение, сообщает отдел информации и общественных связей управления МВД Амурской области.