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28 апреля 2021, 14:15 3

Гром-3: ужас наркоторговцев

Жители Амурской области сбывали наркотики на территории региона и Якутии (видео)

Гром-3: ужас наркоторговцев
Фото: отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области

В Амурской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали организованную группу из 16 человек. Они занимались сбытом запрещённых препаратов на всей территории области и в соседних регионах. Силовую поддержку операции обеспечивали СОБР Росгвардии и отряд специального назначения «Гром» управления МВД.

Фигурантам дела инкриминируется 15 доказанных фактов сбыта растительных наркотиков. В процессе обысков изъяли более семи килограммов запрещённых веществ, мобильные телефоны, содержащие переписку с клиентами, а также оружие, патроны и деньги, предположительно, полученные от клиентов.

Участникам банды от 36 до 57 лет. Гражданин 1982 года рождения считается предполагаемым организатором всей деятельности. Чтобы избежать наказания, в ближайшей перспективе амурчанин собирался покинуть территорию России.

Шестеро бандитов находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде. Деятельность группы постепенно оформляется в обвинительное заключение, сообщает отдел информации и общественных связей управления МВД Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • full

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    7 часов назад

    Ужас наркоторговцев - отсутствие коррупции в полиции.

  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    )) героиновых торгашей почему-то это не беспокоит. значит находят .торгаши дикоросами в сводках в основном и закладчики - низшее звено

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    5 часов назад

    Не выдавай тайну: дикоросы приезжат и ога...

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