Светлана Зейналова впервые рассказала об измене бывшего мужа

Светлана Зейналова продолжительное время была в гражданском браке с маркетологом Дмитрием Ленским. В мае 2018 года у пары родилась дочь Вероника.

Как рассказала Светлана в интервью Василию Конову на YouTube, Дмитрий покорил её при первом же знакомстве. Его не смутило, что Зейналова уже воспитывает ребёнка с диагнозом аутизм, и сумел найти с ним общий язык.

Но в прошлом году телеведущая рассталась с Ленским. Светлана уверяла, что они с гражданским супругом просто не сошлись характерами. Однако сейчас Зейналова призналась, что причиной их разрыва оказалась другая женщина.

По словам Светланы, Дмитрий младше её на восемь лет. Он нашёл себе женщину помоложе, поэтому они и расстались. 43-летняя телеведущая с юмором отмечает, что теперь ей надо бы обращать внимание на седовласых мужчин.

Зейналова уже задумывается о новых отношениях. Она уверена, что у неё есть все шансы найти нового кавалера, ведь даже женщины с четырьмя детьми заводят романы и выходят замуж.