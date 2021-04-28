Фрукты для медиков

Фото: amur.er.ru

Медицинским работникам станции скорой помощи Благовещенска вручили фруктовые наборы от волонтерского центра партии «Единая Россия» и благодарности Законодательного Собрания области. Поводом для визита в учреждение стало празднование Дня работника скорой медицинской помощи. На плечи выездных бригад, в том числе, упала тяжелая нагрузка в пиковый период пандемии коронавируса.

Свой праздник сотрудники скорой встретили, как и положено, на рабочих местах. Как рассказал и.о. председателя Законодательного Собрания области, депутат фракции «Единая Россия» Евгений Тюхаев, фруктовые наборы станут для всех витаминным подарком от волонтерского центра партии.

Фельдшер скорой помощи Ольга Колтунова рассказала, что труд медработников нелегкий, но профессия эта – самая достойная.

— От нас и наших знаний зависит многое. И очень приятно, когда пациенты от чистого сердца благодарят за все, желают здоровья нам, чтобы труд наш хоть немного стал легче. В самый пик заболеваемости работать было тяжело. Но ты понимаешь, что от тебя зависит все, что должен превозмочь себя, должен помочь человеку. Мы не думали о том, как тяжело нам в этих защитных костюмах. Мы просто шли на работу и делали свое дело, – рассказала медик.

Благодарности от председателя Законодательного Собрания Амурской области также вручили врачу скорой медицинской помощи Юлии Долгих и водителю автомобиля скорой медицинской помощи Александру Обухову.

— Роль работников скорой медицинской помощи сложно переоценить. Когда нас настигла волна пандемии коронавируса, они одними из первых встали на передовую борьбы с инфекцией, рискуя жизнью. Все они, независимо от должности, герои нашего времени. Поэтому сегодня мы с волонтерами присоединяемся к поздравлениям с профессиональным праздником, – сказал Евгений Тюхаев.

Депутат напомнил, что совсем недавно партия «Единая Россия» вышла с инициативой к президенту страны Владимиру Путину о том, чтобы обновить автопарк скорых. И глава государства предложение партийцев поддержал.

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Поздравил специалистов скорой помощи и спикер амурского Заксобрания.

«От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, водителей экипажей с праздником! Благодарю за труд, безмерную важность и нужность которого мы все оценили в период пандемии коронавирусной инфекции. А от себя хочу добавить, что, пожалуй, ни разу за свою жизнь я так часто не соприкасался со службой скорой помощи, как в прошлый год. Вместе с волонтерами и просто неравнодушными амурчанами мы старались быть рядом, реагировать на ваши просьбы и обращения, поддерживать вас, словом, и добрыми акциями. А сегодня, в праздник, мы награждаем самых-самых. Подписал 10 Благодарностей!

Пандемия коронавируса постепенно отступает, но многие из вас по-прежнему работают в зоне повышенной опасности. Многим и сегодня не до праздника. Спасибо вам за верность долгу и выбранной профессии. Желаю каждому здоровья, благополучия и терпения! Мы верим в вас и твердо знаем, что вы всегда придете на помощь!», написал в своём инстаграм-аккаунте Вячеслав Логинов.