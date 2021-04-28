Помощь погорельцам

Фото: @shimanovsk_city

В результате происшествия пострадали четыре нежилых и два жилых дома. На место происшествия оперативно прибыл прокурор Шимановского района. Сейчас ведётся следствие и возбуждено уголовное дело.

Семьям, пострадавшим из-за огня, оказали поддержку. Одна из семей осталась без какого-либо жилья и сейчас получает финансовую поддержку от администрации. Им предложат другое жильё на территории района. Вторая семья, пострадавшая из-за пожара, имеет другой дом, но также получила поддержку от местных властей. Сейчас люди живут у родственников в Шимановске.

На встрече с жителями Василий Орлов сказал следующее: «Мы сейчас обсуждаем, чем можно помочь. Но надо понимать, что это будет касаться не только ситуации здесь, а в целом в ситуациях, когда появляются погорельцы. Соответственно тогда мы должны делать отдельную норму».

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.