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Помощь погорельцам

Губернатор Амурской области приехал на встречу с погорельцами села Свободный Труд

Помощь погорельцам
Фото: @shimanovsk_city

В среду, 28 апреля, губернатор Амурской области Василий Орлов провёл рабочую встречу с жителями села Свободный Труд Шимановского района. Напомним, что 21 апреля в этом селе, предположительно, из-за пала сухой травы сгорело несколько домов, в том числе и жилых.

В результате происшествия пострадали четыре нежилых и два жилых дома. На место происшествия оперативно прибыл прокурор Шимановского района. Сейчас ведётся следствие и возбуждено уголовное дело.

Семьям, пострадавшим из-за огня, оказали поддержку. Одна из семей осталась без какого-либо жилья и сейчас получает финансовую поддержку от администрации. Им предложат другое жильё на территории района. Вторая семья, пострадавшая из-за пожара, имеет другой дом, но также получила поддержку от местных властей. Сейчас люди живут у родственников в Шимановске.

На встрече с жителями Василий Орлов сказал следующее: «Мы сейчас обсуждаем, чем можно помочь. Но надо понимать, что это будет касаться не только ситуации здесь, а в целом в ситуациях, когда появляются погорельцы. Соответственно тогда мы должны делать отдельную норму».

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#губернатор #пожары

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Комментарии
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  • йошкин кит

    йошкин кит
    35 минут назад

    Конечно же оперативно прибыл прокуро. Жареный петух то в ж@пу клюнул. Карьера под угрозой

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