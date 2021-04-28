Гроза и снег

В Тынде за 1,5 суток выпал 131 % месячной нормы осадков. Дальность видимости составляла до 500 метров. Больше всего осадков выпало в посёлке Лопча – 27 миллиметров. По метеостатистике, это максимальное количество, фиксировавшееся в этом районе в апреле.

Утром 28 апреля высота снежного покрова составляла 8 сантиметров в Тынде, 14 сантиметров – в посёлке Лопча и всего 2-3 сантиметра – в Игнашине и Ерофее Павловиче.

Кроме того, первые грозы прогремели над поселками Ерофей Павлович, Магдагачи и селом Саскаль в Шимановском районе. Неустойчивая погода в Амурской области сохранится до пятницы.

Напомним, что сегодня в Свободном заметили женщину, одетую не по погоде.