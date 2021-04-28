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28 апреля 2021, 14:00 0

Гроза и снег

В Тындинский и Сковородинский районы ненадолго вернулась зима

Гроза и снег
Фото: amurpogoda

В большинство районов Приамурья со вторника пришли осадки. Днём 27 апреля в Сковородинском районе гремела гроза. А в двухстах километрах севернее, в Тындинском районе, шёл снег. Всему виной циклонический вихрь над территорией области, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Тынде за 1,5 суток выпал 131 % месячной нормы осадков. Дальность видимости составляла до 500 метров. Больше всего осадков выпало в посёлке Лопча – 27 миллиметров. По метеостатистике, это максимальное количество, фиксировавшееся в этом районе в апреле.

Утром 28 апреля высота снежного покрова составляла 8 сантиметров в Тынде, 14 сантиметров – в посёлке Лопча и всего 2-3 сантиметра – в Игнашине и Ерофее Павловиче.

Кроме того, первые грозы прогремели над поселками Ерофей Павлович, Магдагачи и селом Саскаль в Шимановском районе. Неустойчивая погода в Амурской области сохранится до пятницы.

Напомним, что сегодня в Свободном заметили женщину, одетую не по погоде.

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#погода #Тында

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