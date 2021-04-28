Дороги станут ровнее на 160 миллионов рублей

Фото: Амур.инфо

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области» в 2021 году планируют отремонтировать участки дорог в Благовещенском районе. На эти цели из бюджета области готовы направить 160,6 миллиона рублей.

— В многомиллионную сумму входит стоимость ремонта 805 метров трассы «Волково – Грибское – Дроново», почти двух километров дороги «Благовещенск – Бибиково» в районе села Михайловка, где также отремонтируют мост через Тунсуру, и выборочный ремонт участков с 17 по 30 километры этой же автотрассы. Работы начнутся летом, а завершиться они должны не позднее 15 сентября, – сообщают в пресс-службе администрации района.

Стоит отметить, что подрядчик обязан будет предоставлять еженедельные фотоотчёты о ходе работ и раз в две недели видеоотчеты, снятые с помощью дрона. Кроме этого, ремонт будут снимать камеры, которые будут передавать кадры трансляции в интернет.

Напомним, что ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сказал о том, что «в этом году акцент мы делаем на ремонте региональных дорог». Также, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин отвечал во время прямого эфира на вопросы амурчан о состоянии и ремонте дорог в Приамурье.