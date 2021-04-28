Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость
сегодня, 13:45 0

Дороги станут ровнее на 160 миллионов рублей

Стройка дороги в Благовещенском районе Амурской области будет происходить под видеонаблюдением

Дороги станут ровнее на 160 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области» в 2021 году планируют отремонтировать участки дорог в Благовещенском районе. На эти цели из бюджета области готовы направить 160,6 миллиона рублей.

— В многомиллионную сумму входит стоимость ремонта 805 метров трассы «Волково – Грибское – Дроново», почти двух километров дороги «Благовещенск – Бибиково» в районе села Михайловка, где также отремонтируют мост через Тунсуру, и выборочный ремонт участков с 17 по 30 километры этой же автотрассы. Работы начнутся летом, а завершиться они должны не позднее 15 сентября, – сообщают в пресс-службе администрации района.

Стоит отметить, что подрядчик обязан будет предоставлять еженедельные фотоотчёты о ходе работ и раз в две недели видеоотчеты, снятые с помощью дрона. Кроме этого, ремонт будут снимать камеры, которые будут передавать кадры трансляции в интернет.

Напомним, что ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сказал о том, что «в этом году акцент мы делаем на ремонте региональных дорог». Также, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин отвечал во время прямого эфира на вопросы амурчан о состоянии и ремонте дорог в Приамурье.

Просмотров всего: 7

#дороги

распечатать


Общество 1

Пожилой нарушитель
Общество 7

500 тысяч за пьяную езду
Общество 2

Новые законы мая
Общество 4

Рабочую перекрыли

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь