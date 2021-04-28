Елизавета Боярская призналась, что семейная жизнь оказалась для неё большим стрессом

Впервые Боярской пришлось окунуться в быт, когда они с мужем и сыном переехали жить в Москву. Актриса призналась, что в семье родителей её никогда не просили помочь убрать, погладить или постирать — её мама всё делала сама. Поэтому все хозяйственные вопросы оказались для неё жутким стрессом, Елизавете пришлось всему учиться с нуля. По словам актрисы, в этом её очень поддерживал муж Максим.

Боярская рассказала в интервью журналу Psychologies, что с супругом у них установились партнёрские отношения. Максим часто помогает ей по хозяйству, он сам может приготовить, погладить, постирать и уложить детей.

Елизавета считает мужа хорошим отцом. Он любит играть с детьми, заниматься с ними спортом. Пара воспитывает двоих сыновей: Андрея и Гришу.