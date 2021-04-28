Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:23 0

Елизавета Боярская призналась, что семейная жизнь оказалась для неё большим стрессом

Актриса до замужества не интересовалась бытовыми вопросами

Елизавета Боярская призналась, что семейная жизнь оказалась для неё большим стрессом
Фото: argumenti.ru

Елизавета Боярская в недавнем интервью рассказала, что до замужества не занималась бытовыми вопросами. В детстве и юности мама ограждала дочь от таких забот. Поэтому семейная жизнь стала для актрисы большим стрессом, пишет «СтарХит».

Впервые Боярской пришлось окунуться в быт, когда они с мужем и сыном переехали жить в Москву. Актриса призналась, что в семье родителей её никогда не просили помочь убрать, погладить или постирать — её мама всё делала сама. Поэтому все хозяйственные вопросы оказались для неё жутким стрессом, Елизавете пришлось всему учиться с нуля. По словам актрисы, в этом её очень поддерживал муж Максим.

Боярская рассказала в интервью журналу Psychologies, что с супругом у них установились партнёрские отношения. Максим часто помогает ей по хозяйству, он сам может приготовить, погладить, постирать и уложить детей.

Елизавета считает мужа хорошим отцом. Он любит играть с детьми, заниматься с ними спортом. Пара воспитывает двоих сыновей: Андрея и Гришу.

Просмотров всего: 330

#дети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Светлана Зейналова впервые рассказала об измене бывшего мужа
В России и мире

Располневшего Павла Прилучного не узнали поклонники
Общество 3

Отдыхать нельзя работать
Экономика 1

Стаж больше не важен
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь