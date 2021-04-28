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28апреля
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сегодня, 11:59 2

Красота за тобой

В Приамурье выбирают территории для благоустройства

Красота за тобой
Фото: pixabay.com

26 апреля в регионе стартовало голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Впервые голосование пройдёт на базе единой федеральной платформы 28.gorodsreda.ru.

Всего в Амурской области на голосование представлены 47 проектов в 11 муниципалитетах. Кроме Благовещенска участвуют Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Завитинск, Зея, Сковородино, Циолковский и Прогресс. К 2030 году проект обещает в полтора раза улучшить качество городской жизни.

Чтобы проголосовать за понравившийся проект, необходимо:

1. зайти на сайт 28.gorodsreda.ru и нажать «Голосовать»;

2. выбрать свой город;

3. выбрать одну территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в 2022 году;

4. изучить описание текущего состояния объекта и что планируется выполнить на выбранной территории;

5. вы можете связаться с куратором территории, если у вас возникнут вопросы;

6. проголосовать за выбранный проект.

Вы можете это сделать как через сайт «Госуслуги», так и по номеру телефона (в этом случае вам поступит звонок для подтверждения номера). При этом, как сообщают организаторы, жители Приамурья могут бесплатно проконсультироваться по всем вопросам рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2022 год по телефону – 8 (800) 600-20-13.

Просмотров всего: 136

#ЖКХ

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Общество 1

Ремонты на котельных
Власть 8

Обсудили сбор мусора
Общество 4

Рабочую перекрыли

Общество 5

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Красота, красота, должна быть рядом...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Вотка ппидставил, идёоно подвенецъ и Навка за НИМ!

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