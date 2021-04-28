Красота за тобой

Всего в Амурской области на голосование представлены 47 проектов в 11 муниципалитетах. Кроме Благовещенска участвуют Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Завитинск, Зея, Сковородино, Циолковский и Прогресс. К 2030 году проект обещает в полтора раза улучшить качество городской жизни.

Чтобы проголосовать за понравившийся проект, необходимо:

1. зайти на сайт 28.gorodsreda.ru и нажать «Голосовать»;

2. выбрать свой город;

3. выбрать одну территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в 2022 году;

4. изучить описание текущего состояния объекта и что планируется выполнить на выбранной территории;

5. вы можете связаться с куратором территории, если у вас возникнут вопросы;

6. проголосовать за выбранный проект.

Вы можете это сделать как через сайт «Госуслуги», так и по номеру телефона (в этом случае вам поступит звонок для подтверждения номера). При этом, как сообщают организаторы, жители Приамурья могут бесплатно проконсультироваться по всем вопросам рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2022 год по телефону – 8 (800) 600-20-13.