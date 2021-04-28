Зелёная зона

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что правительство региона готово оказывать здравоохранению любую поддержку, какая потребуется.

В региональном правительстве подбили итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение». Амурская область в этом плане делает успехи: регион вошёл в «зелёную зону» по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Доля раннего выявления составила 58,6 процентов при плане в 54,2 процента.

В целом же работа ведётся по семи региональным проектам, от борьбы с онкологическими заболеваниями до цифровизации медицины. На реализацию всех этих проектов в 2021 году заложено 1,5 миллиарда рублей.

Глава амурского минздрава Светлана Леонтьева отметила успехи в плане деятельности мобильных медицинских бригад, доступности первичной медицинской помощи и так далее.

— На развитие здравоохранения бюджет Приамурья выделяет беспрецедентные суммы. Но если потребуется ещё – средства найдем. Хочу напомнить слова президента в послании Федеральному Собранию: «Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет». Сбережение амурчан, как мы понимаем, во многом зависит от состояния здравоохранения в регионе. Поэтому, повторяю, если возникает проблема с финансами – своевременно сообщайте, будем решать. Как и остальные вопросы, связанные с охраной здоровья жителей области, – пообещал Василий Орлов.