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28апреля
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сегодня, 13:15 1

Разыскивается «герой»

В Благовещенске полиция продолжает искать водителя автомобиля, переехавшего собаку

Разыскивается «герой»
Фото: ГИБДД Благовещенска

Госавтоинспекция Благовещенска просит откликнуться очевидцев происшествия, случившегося 23 апреля в 13:40, по адресу улица Текстильная 33. Водитель белого автомобиля, предположительно Mitsubishi Outlander, наехал на собаку, животное погибло.

Автомобиль с места скрылся, личность водителя не установлена, сообщает ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский»

ГИБДД просит сообщить любую информацию, имеющую отношение к происшествию, в межмуниципальный отдел МВД России «Благовещенский» по телефонам: 8 (4162) 59-46-86; 8 (962) 285-82-40 или в дежурную часть ГИБДД: 8 (4162) 42-52-62.

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#ДТП #животные #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    20 минут назад

    " полиция продолжает" а начинала и закончит?

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