Разыскивается «герой»

Госавтоинспекция Благовещенска просит откликнуться очевидцев происшествия, случившегося 23 апреля в 13:40, по адресу улица Текстильная 33. Водитель белого автомобиля, предположительно Mitsubishi Outlander, наехал на собаку, животное погибло.

Автомобиль с места скрылся, личность водителя не установлена, сообщает ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» ГИБДД просит сообщить любую информацию, имеющую отношение к происшествию, в межмуниципальный отдел МВД России «Благовещенский» по телефонам: 8 (4162) 59-46-86; 8 (962) 285-82-40 или в дежурную часть ГИБДД: 8 (4162) 42-52-62.

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Илья Ринейский