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28апреля
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сегодня, 13:00 1

Вернулся – расскажи

Амурчане, вернувшиеся в регион из заграницы, должны сообщить о прибытии

Вернулся – расскажи
Фото: pixabay.com

В Амурской области возобновили меры по предупреждению распространения COVID-19. Амурчане должны предоставлять сведения о поездке за рубеж по номеру «горячей линии» 122.

Если вы вернулись из-за границы в Приамурье, нужно сразу сообщить о возвращении. Также стоит уточнить место пребывания и его контакты, даты пребывания и другую информацию. Раньше это требование распространялась только на авиарейсы, то сейчас – на путешествие любым видом транспорта, сообщает пресс-служба правительства области.

Кроме того, прибывшие из заграницы граждане, должны пройти двукратное тестирование на COVID-2019. ПЦР тест нужно пройти в течение трёх – пяти дней после возвращения. А затем результаты тестов нужно загрузить в специальный раздел портала Госуслуг.

— Сейчас турпотоки за границу ограничены, однако амурчане возвращаются из-за рубежа. Высока вероятность завоза новых, агрессивных штаммов COVID-2019, – рассказала руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Сведения, полученные по «горячей линии» 122, помогут Роспотребнадзору оперативно связываться с гражданами при выявлении положительных тестов на COVID-2019 и определить контактных лиц.

Напомним, что журналист Амур.инфо уже узнал, куда могут улететь россияне. Кроме того, президент России Владимир Путин объявил выходными днями период с 1 по 10 мая. Эти меры приняли для предотвращения распространения коронавируса. А том, как должна производиться оплата труда в период с 4 по 7 мая, можно узнать в нашем материале.

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#COVID 19 #здоровье #медицина #отдых

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    18 минут назад

    А привитым гражданам такая же процедура? Если да, то доверия к вакцине нету?

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