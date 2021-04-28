Кирпичом по голове
В Благовещенске полицейским по горячим следам удалось найти мужчину, который избил незнакомца прямо на улице
Как выяснила полиция, на улице между двумя незнакомыми мужчинами произошёл конфликт, после которого один три раза ударил другого по голове кирпичом. Пострадавший 46-летний благовещенец оказался в больнице с открытой черепно-мозговой травмой.
Агрессивного незнакомца помогли найти камеры наружного видеонаблюдения, а также опрос местных жителей. Им оказался 25-летний ранее судимый житель областной столицы.
Мужчина признался в преступлении, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.
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