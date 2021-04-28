Кирпичом по голове

Как выяснила полиция, на улице между двумя незнакомыми мужчинами произошёл конфликт, после которого один три раза ударил другого по голове кирпичом. Пострадавший 46-летний благовещенец оказался в больнице с открытой черепно-мозговой травмой.

Агрессивного незнакомца помогли найти камеры наружного видеонаблюдения, а также опрос местных жителей. Им оказался 25-летний ранее судимый житель областной столицы. Мужчина признался в преступлении, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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#происшествия

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Наталья Сиротова