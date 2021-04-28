Располневшего Павла Прилучного не узнали поклонники

Павел Прилучный давно не выходил в свет и за последнее время заметно изменился. На днях актёр шокировал публику своим внешним видом в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Поклонники артиста начали оставлять тревожные комментарии, отмечая, что Павел стал не очень хорошо выглядеть. Некоторые предположили, что после истории с избиением у Прилучного могут быть проблемы со здоровьем.

Последние месяцы были непростыми для актёра. После драки в ночном клубе Калининграда он попал в больницу с травмой лица. Из-за этого Павлу пришлось перенести сложную операцию. Также давно ходят слухи о пристрастии Прилучного к алкоголю.

Как пишет «СтарХит», ещё во время брака с Павлом Агата Муцениеце жаловалась на неадекватное поведение мужа из-за проблем с алкоголем. Она несколько раз вызывала полицию из-за буйного характера актёра, но после мирилась с ним. В результате они всё-таки приняли решение расстаться.

После развода Прилучный сошёлся с актрисой Мирославой Карпович. Они не раз вместе появлялись на публике.