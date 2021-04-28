Располневшего Павла Прилучного не узнали поклонники
Актёр стал гостем шоу «Вечерний Ургант»
Павел Прилучный стал гостем программы «Вечерний Ургант». Актёр удивил зрителей своим внешним видом, ведь он сам на себя не похож. Ещё недавно Павел хвастался спортивной фигурой, теперь же он заметно прибавил в весе, пишет «Комсомольская правда».
Павел Прилучный давно не выходил в свет и за последнее время заметно изменился. На днях актёр шокировал публику своим внешним видом в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Поклонники артиста начали оставлять тревожные комментарии, отмечая, что Павел стал не очень хорошо выглядеть. Некоторые предположили, что после истории с избиением у Прилучного могут быть проблемы со здоровьем.
Последние месяцы были непростыми для актёра. После драки в ночном клубе Калининграда он попал в больницу с травмой лица. Из-за этого Павлу пришлось перенести сложную операцию. Также давно ходят слухи о пристрастии Прилучного к алкоголю.
Как пишет «СтарХит», ещё во время брака с Павлом Агата Муцениеце жаловалась на неадекватное поведение мужа из-за проблем с алкоголем. Она несколько раз вызывала полицию из-за буйного характера актёра, но после мирилась с ним. В результате они всё-таки приняли решение расстаться.
После развода Прилучный сошёлся с актрисой Мирославой Карпович. Они не раз вместе появлялись на публике.
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