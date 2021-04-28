Оделась не по погоде

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В одном из крупных инстаграм-пабликов города Свободного в среду, 28 апреля, разместили видео с женщиной, одетой только в платок, которая прогулялась вдоль жилого дома и парковки автомобилей.

На кадрах ролика видно, что женщина двигалась неуверенной походкой и пыталась прикрыться небольшим отрезом ткани. Не всегда успешно. Отметим, что через пару часов после публикации видео удалили из ленты новостей.

В полиции области сообщили, что по данному факту никаких заявлений не поступало. Однако попросили переслать видеоролик для проверки.