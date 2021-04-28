Колонны поплывут

Баржу «Томск» спустили на воду. Она повезёт по Амуру и Зее самые большие колонны для Амурского газохимического комплекса. Баржу построили в Китае специально для СИБУРа и Sinopec.

Судно более 100 метров в длину может выдержать нагрузку в 5 700 тонн. Его сконструировали так, что при транспортировке тяжеловесных колонн осадка составит всего один метр. На барже также есть балластная система для безопасного прохождения под мостами, сообщает пресс-служба ОСП ООО «СИБУР» в Благовещенске.

Первые грузы – колонны пиролиза весом почти в 1 500 тонн и более 1 200 тонн. Их доставят на «Томске» в навигационный период 2021 года. После сертификации баржу установят на специальное судно SUN RISE. Оно доставит баржу в Южную Корею, где на «Томск» погрузят и закрепят первую колонну. Потом судно с закреплёнными на нём баржей и колонной отправится в российский порт Де-Кастри. Там с помощью балласта палубу судна снова опустят в море, а баржу с колонной спустят на воду.

В июне баржа начнёт свой путь по рекам Амур и Зея. Её доставят к временному причалу на 212 километре реки Зея и разгрузят. Затем баржа отправится за следующим грузом.

Пиролиз – процесс переработки углеводородного сырья. Оно будет поступать на газохимический комплекс с Амурского газоперерабатывающего завода Газпрома. На Амурском ГХК построят самую большую по единичной мощности этиленового пиролиза установку в мире. Мощность составит 2,7 миллиона тонн в год.

Напомним, что Амурский ГХК должен стать современным «зелёным» производством. Здесь уже запустили производство собственного бетона с выходом в 220 кубометров бетонного раствора в час.