Конкурс лучших педагогов

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В Благовещенске стартовал региональный этап всероссийских конкурсов «Учитель года–2021» и «Воспитать человека–2021». Соревнования лучших педагогов Приамурья пройдут в течение трёх дней с 27 по 29 апреля.

На церемонии открытия конкурса выступили представители правительства Амурской области. Так, Светлана Яковлева, заместитель председателя правительства Амурской области и министр образования и науки, поблагодарила педагогов за их труд и профессионализм. Председатель Заксобрания Приамурья Евгений Тюхаев сказал о том, что профессия педагога «всегда была востребована обществом».

Участие в конкурсах «Учитель года Амурской области – 2021» и «Воспитать человека» примут 16 амурских учителей и 23 педагогических работника. Оценивать их знания, умения и компетенции будут члены жюри, в число которых в этом году впервые вошла Ольга Курганова, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области.

Представитель организаторов конкурса, Амурского областного института развития образования, рассказал, что конкурс снова проходит в очном формате, так как ранее он проходил заочно из-за пандемии коронавируса.

— Мероприятия будут проходить на базе школ № 2 и 5, Алексеевской гимназии и прогимназии Благовещенска, а также детского сада № 3 города. Финал состоится 29 апреля в Алексеевской гимназии, – сообщили в пресс-службе министерства образования Приамурья. – Победитель будет представлять Амурскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В этом году участие в конкурсе приняли и педагоги, работающие по программе «Земский учитель», – это представители Селемджинского и Бурейского районов. В рамках конкурсной программы учителя продемонстрируют свои умения в таких номинациях, как «Методическая мастерская», «Классный час», «Урок», «Публичная лекция» и «Пресс-конференция "Вопрос учителю года"».