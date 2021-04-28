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сегодня, 11:45 3

Отдыхать нельзя работать

Детским садам рекомендовали с 1 по 10 мая ограничиться дежурными группами, а школам и вовсе уйти на каникулы

Отдыхать нельзя работать
Фото: pixabay.com

Как сообщает ТАСС, во вторник, 27 апреля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов высказался по поводу работы школ и дошкольных учреждений в период между майскими праздниками.

Так, Кравцов отметил, что в период с 1 по 10 мая школам рекомендуется уйти на каникулы, а детским садам работать в режиме дежурных групп.

— Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, – сказал Кравцов.

Уточняется, что дежурные группы дошколят будут действовать для детей работников экстренных служб, а также производств, относящихся к бесперебойным.

Также министр добавил, что такое решение не повлияет на образовательный процесс.

— Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май – это в основном повторение пройденного материала, – заявил Кравцов.

Тем временем совсем скоро наступит пора выпускных вечеров – недавно мы рассказывали, что в 2021 году школьники и студенты смогут отпраздновать их в очном формате при соблюдении требований Роспотребнадзора.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Кого не спрашивал - все работают. Непонятно для кого президент объявил нерабочие дни... для думы, правительства, безработных и пенсионеров...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Красота, красота, должна быть рядом...

  • Noir

    Noir
    16 минут назад

    Ну т.е. большинство родителей будут работать, но садик их детей брать не будет, т.к. они не относятся к "работников экстренных служб, а также производств, относящихся к бесперебойным"

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