Отдыхать нельзя работать

Так, Кравцов отметил, что в период с 1 по 10 мая школам рекомендуется уйти на каникулы, а детским садам работать в режиме дежурных групп.

— Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, – сказал Кравцов.

Уточняется, что дежурные группы дошколят будут действовать для детей работников экстренных служб, а также производств, относящихся к бесперебойным.

Также министр добавил, что такое решение не повлияет на образовательный процесс.

— Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май – это в основном повторение пройденного материала, – заявил Кравцов.

Тем временем совсем скоро наступит пора выпускных вечеров – недавно мы рассказывали, что в 2021 году школьники и студенты смогут отпраздновать их в очном формате при соблюдении требований Роспотребнадзора.