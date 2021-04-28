Туристический кешбэк

Правительство РФ решило продлить программу туристического кешбэка. Она предусматривает возврат 20 процентов затрат на поездку по стране.

— Выделим дополнительно 4,7 миллиарда рублей на продление этой программы. Она была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. В марте на её третий этап было направлено ещё 2 миллиарда рублей. И этой возможностью уже воспользовались почти 700 тысяч человек, – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минфин и Ростуризм уже готовят соответствующие поправки к распоряжениям правительства. Для того чтобы воспользоваться кешбэком, нужна карта «Мир». Кроме того, максимальный возврат может составить до 20 тысяч рублей. Кешбэк начислится на карту автоматически в течение пяти дней после оплаты поездки.

Данная программа была запущена российскими властями для поддержки сферы внутреннего туризма и россиян на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ с большинством стран мира. Она стартовала в августе 2020 года и неоднократно продлевалась.