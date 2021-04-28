Стаж больше не важен

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России обратил внимание на тот факт, что молодые матери, которые часто сидят на больничных с маленькими детьми, сильно теряют в доходах.

— Размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивался в размере 100 % от заработка, – высказался Владимир Путин.

Действительно, размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа работника, а также от того, где ребенок получает лечение – в стационаре или амбулаторно. Сто процентов от среднего заработка могут получать только женщины с восьмилетним стажем. При уходе за ребёнком амбулаторно первые 10 дней больничного в этом случае оплачиваются полностью, дальнейшие дни – в размере 50 % независимо от трудового стажа.

— Принятие инициативы президента имеет большое значение для молодых семей, не секрет, что маленькие дети часто болеют и родителям приходится уходить на больничный. С учетом небольшого стажа оплата больничных листов производится в размере 60 % (при стаже не более 5 лет) или 80 % (при стаже от 5 до 8 лет) от зарплаты. Естественно, такие размеры выплат сказываются на семейном бюджете. Стаж не берётся в учет в случае, если средний заработок ниже минимального размера оплаты труда. С изменением законодательства ситуация изменится и, в первую очередь, отразится на улучшении благосостояния амурчан, – сказала управляющий Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Хрущёва.

В 2020 году родителям в Приамурье было выплачено 22 104 пособия по уходу за больным ребенком до семи лет, из них 3 600 пособий зависели от стажа, сообщает пресс-служба правительства области.