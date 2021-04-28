Полина Гагарина вывихнула плечо во время концерта в Челябинске

На выложенном в Сети ролике видно, как Гагарина исполняет песню и вдруг резко сгибается от боли. Многие зрители решили, что это было частью номера. Однако вскоре на сцену выбежал человек и увёл певицу за кулисы, чтобы оказать помощь.

Вскоре Полина вернулась на сцену и закончила выступление. Она объяснила, что её побеспокоила старая травма. Вероятно, с артисткой уже всё в порядке, поскольку на следующий день она выступила в Екатеринбурге.

Как пишет «Комсомольская правда», после произошедшего фанаты заподозрили Полину в обмане. Зрители всегда считали, что Гагарина не пользуется фонограммой. Но во время инцидента, когда певица неожиданно сгибается от боли и замирает в таком положении на несколько секунд, песня продолжает звучать.