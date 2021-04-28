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28апреля
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сегодня, 10:34 2

Полина Гагарина вывихнула плечо во время концерта в Челябинске

Певицу побеспокоила старая травма

Полина Гагарина вывихнула плечо во время концерта в Челябинске
Фото: stroiniashka.ru

На концерте Полины Гагариной в Челябинске произошёл инцидент. Во время выступления певица сильно отвела руки назад и вывихнула плечо, сообщает Life.

На выложенном в Сети ролике видно, как Гагарина исполняет песню и вдруг резко сгибается от боли. Многие зрители решили, что это было частью номера. Однако вскоре на сцену выбежал человек и увёл певицу за кулисы, чтобы оказать помощь.

Вскоре Полина вернулась на сцену и закончила выступление. Она объяснила, что её побеспокоила старая травма. Вероятно, с артисткой уже всё в порядке, поскольку на следующий день она выступила в Екатеринбурге.

Как пишет «Комсомольская правда», после произошедшего фанаты заподозрили Полину в обмане. Зрители всегда считали, что Гагарина не пользуется фонограммой. Но во время инцидента, когда певица неожиданно сгибается от боли и замирает в таком положении на несколько секунд, песня продолжает звучать.

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#здоровье #происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Взяла себе ник,вот и страдай...

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    Ай, яй, яй! Совсем себя не жалеет на артистической стезе! Нужно срочно ей бежать оттуда в комбайнёры там, слесари, малеры, а то, неровен час, так можно и шею свернуть.

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