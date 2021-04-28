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28апреля
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сегодня, 10:35 4

Сторонника экстремистской организации задержали в Приамурье

В Амурской области задержали сторонника идеологий террористических организаций

Сторонника экстремистской организации задержали в Приамурье
Фото: оперативная съёмка

Некоторое время назад на строительство газоперерабатывающего завода в Свободном приехал мужчина, оправдывающий и поддерживающий деятельность террористических организаций. Сотрудники управления ФСБ выяснили это при просмотре его публикаций в Instagram.

На принадлежащей ему странице в социальной сети на протяжении 2020 и 2021 годов было размещено шесть видеороликов, содержащих оправдание и обоснование идеологии насилия и террористической деятельности.

Фигурант возбуждённого уголовного дела заключен под стражу.

Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет до семи лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ Амурской области.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Roman_x

    Roman_x
    2 часа назад

    Надо было замочить в сортире, как плешфюрерр завещал

  • full

    full
    1 час назад

    А где видеоролики , которые развенчивают идеологию насилия? Можно с примерами разгона мирных граждан с применением дубинок и тяжелых сапогов. Можно с другими примерами. Главное рассказать, чем законное насилие приятнее для граждан, чем незаконное и даже запрещенное))))

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "А где видеоролики , которые развенчивают идеологию насилия?"

    Уже на ютуб сами зайти не могут, совсем обленились.

    Скоро начнете требовать, чтобы как гоголевскому Пацюку, галушки сами в рот запрыгивали. :)

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    54 минуты назад

    Фулл вроде бы и большой мальчик, а мыслит, как недоросток-навальнёнок.

    Попробуй для начала не лезть на несанкционированные сходки и про "тяжёлые сапоги" (их правда, уже полтора десятка лет, как отменили)не придётся ничего придумывать.

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