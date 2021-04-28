Сторонника экстремистской организации задержали в Приамурье

Фото: оперативная съёмка

Некоторое время назад на строительство газоперерабатывающего завода в Свободном приехал мужчина, оправдывающий и поддерживающий деятельность террористических организаций. Сотрудники управления ФСБ выяснили это при просмотре его публикаций в Instagram.

На принадлежащей ему странице в социальной сети на протяжении 2020 и 2021 годов было размещено шесть видеороликов, содержащих оправдание и обоснование идеологии насилия и террористической деятельности. Фигурант возбуждённого уголовного дела заключен под стражу. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет до семи лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ Амурской области.

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#Свободный

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Илья Ринейский