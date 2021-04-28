Антиковидная ряженка

Прививку от COVID-19 в виде ряженки русские учёные планируют выпустить к концу 2022 года. По мнению главного разработчика кисломолочной вакцины, члена-корреспондента РАН, завотделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александра Суворова, к этому времени вопрос иммунизации от коронавируса ещё будет актуален, так как болезнь, вероятнее всего, станет сезонной.

Чтобы вакцинироваться ряженкой, нужно будет принять два стакана напитка по 200 граммов каждый: первую порцию нужно разделить на три дозы и выпить в три приёма через день, второй стакан – через 21 день после первого.

Перед тем, как кисломолочная вакцина войдёт в использование, будут проведены испытания, которые должны доказать её эффективность и безопасность.

Между тем российские учёные не единственные, кто хочет заселить иммунитет от ковида в кисломолочные продукты.

— Такие разработки есть в Западной Европе, в частности в Бельгии, в Канаде. Но, я бы сказал, мы идеологически отличаемся. Мы участки генов вируса вставляем в бактериальную хромосому, поэтому получаем стабильные конструкции. А большинство исследователей в других странах используют в качестве носителя так называемые плазмиды. Это кусочки автономно размножающихся генетических молекул. Они имеют свои преимущества, но менее стабильны, – рассказал Александр Суворов «Российской газете».