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28апреля
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сегодня, 11:00 5

Антиковидная ряженка

Учёные из Санкт-Петербурга работают над новой вакциной от коронавируса в форме ряженки

Антиковидная ряженка
Фото: pixabay.com

Прививку от COVID-19 в виде ряженки русские учёные планируют выпустить к концу 2022 года. По мнению главного разработчика кисломолочной вакцины, члена-корреспондента РАН, завотделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александра Суворова, к этому времени вопрос иммунизации от коронавируса ещё будет актуален, так как болезнь, вероятнее всего, станет сезонной.

Чтобы вакцинироваться ряженкой, нужно будет принять два стакана напитка по 200 граммов каждый: первую порцию нужно разделить на три дозы и выпить в три приёма через день, второй стакан – через 21 день после первого.

Перед тем, как кисломолочная вакцина войдёт в использование, будут проведены испытания, которые должны доказать её эффективность и безопасность.

Между тем российские учёные не единственные, кто хочет заселить иммунитет от ковида в кисломолочные продукты.

— Такие разработки есть в Западной Европе, в частности в Бельгии, в Канаде. Но, я бы сказал, мы идеологически отличаемся. Мы участки генов вируса вставляем в бактериальную хромосому, поэтому получаем стабильные конструкции. А большинство исследователей в других странах используют в качестве носителя так называемые плазмиды. Это кусочки автономно размножающихся генетических молекул. Они имеют свои преимущества, но менее стабильны, – рассказал Александр Суворов «Российской газете».

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#здоровье #наука

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    ПохмелКоВид, знаем, знаем, САМ представлял!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    И ОН из Ленинграда, проездом....

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Что за детские игрушки!? Ряженка, то, сё. На Украине уже водку производят "Вакцина", отдельно для первого и второго этапов вакцинации :)

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Павел, зачем привдитьпримерывы той У краины, Тут тольоко

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    49 минут назад

    Amur_mur_mur! Если не секрет, вы на каком препарате сидите?!

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