Энергетики Амурской генерации провели уроки безопасности для благовещенских школьников

В рамках программы по профилактике травматизма со сторонними лицами на объектах электросетевого комплекса специалисты филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) провели серию уроков безопасности в школе № 16 г. Благовещенска. Работники компании рассказали школьникам о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов города.

Ученики шести младших классов школы № 16 познакомились с самым крупным энергетическим предприятием Благовещенска – Благовещенской ТЭЦ. В игровой форме ребятам рассказали, как на станции вырабатывается тепловая энергия и электричество, откуда появляется горячая вода и свет в их домах.

Особое внимание энергетики уделили вопросам безопасности школьников при авариях на объектах теплосетевого хозяйства, как вести себя в местах выброса пара и воды теплотрасс, какую опасность таят в себе дорожные люки тепловых камер, чем чревато нахождение вблизи мест порывов тепловых сетей. На все эти вопросы энергетики ответили детям.

Еще одна важная тема, которая была затронута на уроках, это опасность электрического тока. Для наглядности работники ТЭЦ продемонстрировали школьникам физические опыты. Урок сопровождали наглядные материалы, среди которых фотографии энергетических объектов, знаки безопасности, а также тематические анимационные ролики.

«Такие беседы, направленные на предупреждение несчастных случаев среди детей и подростков на объектах энергетики, наши сотрудники проводят с 2016 года, – рассказал заместитель главного инженера филиала «Амурская генерация» Олег Обухов. – Уже эти несколько уроков смогут спасти чью-то жизнь и обезопасить детей от получения травм. В дальнейшем мы планируем продолжать эту полезную практику, чтобы как можно больше ребят узнавали и помнили о необходимости быть осторожными в повседневной жизни».