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28апреля
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сегодня, 10:45 8

Гептил ни при чём

Свободненцы распространяют в соцсетях фото сферического облака

Гептил ни при чём
Фото: svblive

В соцсетях появилось фото сферического облака якобы в Свободном. Амурчане сразу окрестили шар газа «гептиловым» и связали с недавним коммерческим запуском с Восточного. Амурский метеоролог Светлана Казачинская заверила, что фото – фейк, его много лет назад разместила японка.

Жительница Японии утверждала, что заметила облако-шар из окна своей машины в городе Фудзисава. Некоторые эксперты по климату полагают, что это облако – разновидность облаков-рулонов.

Просмотров всего: 979

#жизнь #погода #подкасты #природа #экология

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Вы мне расскажите, почему у нас после дождя автомобили такие грязные?

    Стёкла без спец. жидкостей не отмоешь

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    При строительстве и первом запуске обещали гептил не использовать, хотя если президент всю страну обманывает, то что с его подчиненных взять.

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    Автомобили грязные, потому что дождь с гептилом)))

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Вы мне расскажите, почему у нас после дождя автомобили такие грязные?"

    Рассказываю. Дождь из чистого гептила.

    Советую обзавестись специальной антигептиловой жидкостью.

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    Да, сегодня грязный дождь был. На кепку накапало, теперь не отмывается ... А если бы без головного убора был, полысел бы и позеленел?))

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "хотя если президент всю страну обманывает, то что с его подчиненных взять"

    А вы, собственно, кто будете, чтобы с кого-то что-то брать?

    А, вспомнил. Добросовестный налогоплательщик. Попробовали бы вы что-то вякнуть, когда там вместо космодрома дивизия РВСН стояла и гептил лился тоннами и годами.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Продам антигептиловый спрей!

    Купившему 5 флаконов в подарок антигептиловый шампунь!

  • Noir

    Noir
    8 минут назад

    DrDimon 1 час назад

    А вы, собственно, кто будете, чтобы с кого-то что-то брать?

    А, вспомнил. Добросовестный налогоплательщик.

    Какой еще налогоплательщик при царе и боярах? Не надо обманываться, обычный крепостной крестьянин.

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