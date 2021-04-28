Гептил ни при чём
Свободненцы распространяют в соцсетях фото сферического облака
В соцсетях появилось фото сферического облака якобы в Свободном. Амурчане сразу окрестили шар газа «гептиловым» и связали с недавним коммерческим запуском с Восточного. Амурский метеоролог Светлана Казачинская заверила, что фото – фейк, его много лет назад разместила японка.
Жительница Японии утверждала, что заметила облако-шар из окна своей машины в городе Фудзисава. Некоторые эксперты по климату полагают, что это облако – разновидность облаков-рулонов.
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