Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки в прямом эфире
Станислав Решетняк избил подругу во время стрима
Суд приговорил блогера Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay, к шести годами колонии строгого режима за избиение подруги в прямом эфире, после которого она умерла. Сам Решетняк уверял, что просто пытался успокоить агрессивную девушку, пишет «Московский комсомолец».
Трагедия произошла 2 декабря 2020 года в частном доме в Подмосковье. 30-летний блогер Reeflay вместе с двумя девушками распивал спиртные напитки в прямом эфире. С одной из них, Валентиной, у Решетняка произошёл конфликт, из-за которого он избил гостью, а после выставил раздетой на мороз.
Через некоторое время зрители его эфира попросили показать Валентину. Обнаружив подругу без сознания, блогер занёс её в дом и вызвал скорую, но спасти несчастную не удалось. Девушка умерла от кровоизлияния в мозг из-за травмы головы.
Во время процесса Решетняк заявил, что сожалеет о случившемся и раскаивается. По его словам, Валентина в тот момент была под воздействием препаратов и вела себя агрессивно, а он лишь пытался её успокоить. Блогер также признался, что его связывали с ней дружеские отношения, но своей девушкой он её не считал.
Суд признал Станислава Решетняка виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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