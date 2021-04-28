Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки в прямом эфире

Трагедия произошла 2 декабря 2020 года в частном доме в Подмосковье. 30-летний блогер Reeflay вместе с двумя девушками распивал спиртные напитки в прямом эфире. С одной из них, Валентиной, у Решетняка произошёл конфликт, из-за которого он избил гостью, а после выставил раздетой на мороз.

Через некоторое время зрители его эфира попросили показать Валентину. Обнаружив подругу без сознания, блогер занёс её в дом и вызвал скорую, но спасти несчастную не удалось. Девушка умерла от кровоизлияния в мозг из-за травмы головы.

Во время процесса Решетняк заявил, что сожалеет о случившемся и раскаивается. По его словам, Валентина в тот момент была под воздействием препаратов и вела себя агрессивно, а он лишь пытался её успокоить. Блогер также признался, что его связывали с ней дружеские отношения, но своей девушкой он её не считал.

Суд признал Станислава Решетняка виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.