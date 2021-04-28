Вывезли 500 тонн мусора

Чистоту уже навели на берегу Зеи и Бурхановки, у озера в селе Плодопитомник, первого Владимировского озера, затона имени Ленина. Очищены от мусора скверы и зеленые зоны, Городской и Первомайский парки, лыжные и туристические базы, детская площадка на набережной, Православное и Вознесенское кладбища, общественные территории в отдаленных районах – в Плодопитомнике, Садовом, Белогорье, Моховой Пади, а также в посёлках Радиоцентр и Аэропорт. Во время акции мусор на полигоне ТБО принимают бесплатно.

Студенты вузов и ссузов провели субботники более чем на 50 территориях областной столицы, 30 городских зон убрали благовещенские медики, 50 участков ­– работники образовательных учреждений.

В субботу, 24 апреля, во время всероссийского субботника в областной столице было очищено 165 участков и вывезено 170 тонн мусора. В общегородской акции в этот день участие приняли сотни коллективов и более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.