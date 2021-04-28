Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:15 1

Вывезли 500 тонн мусора

В Благовещенске подсчитали промежуточные итоги общегородского субботника «Город берегу»

Вывезли 500 тонн мусора
Фото: pixabay.com

С начала акции «Город берегу» в Благовещенске прошли более 300 субботников, на которых неравнодушные горожане убрали 500 тонн мусора. Акция продлится до 10 мая.

Чистоту уже навели на берегу Зеи и Бурхановки, у озера в селе Плодопитомник, первого Владимировского озера, затона имени Ленина. Очищены от мусора скверы и зеленые зоны, Городской и Первомайский парки, лыжные и туристические базы, детская площадка на набережной, Православное и Вознесенское кладбища, общественные территории в отдаленных районах – в Плодопитомнике, Садовом, Белогорье, Моховой Пади, а также в посёлках Радиоцентр и Аэропорт. Во время акции мусор на полигоне ТБО принимают бесплатно.

Студенты вузов и ссузов провели субботники более чем на 50 территориях областной столицы, 30 городских зон убрали благовещенские медики, 50 участков ­– работники образовательных учреждений.

В субботу, 24 апреля, во время всероссийского субботника в областной столице было очищено 165 участков и вывезено 170 тонн мусора. В общегородской акции в этот день участие приняли сотни коллективов и более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Просмотров всего: 354

#экология

распечатать


Общество 1

Колонны поплывут
Общество 8

Гептил ни при чём
Общество 2

Ступени найдены
Общество 1

Щётка станет тротуаром
Комментарии
Показать все (1)
  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    В Чигирях тоже убирали, только до сих пор мешки с мусором стоят вдоль дороги, уже и собаками разорванные и ветром раздутые. Все, что было убрано, всё зря. Да здравствует Чигиринский сельсовет!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь