Опасный ледоход

Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В Благовещенске школьник провалился между льдинами на Амуре после того, как отправился гулять по берегу с друзьями. Спасатели вытащили его из воды и передали сотрудникам скорой помощи.

Ребёнок был доставлен в больницу с переохлаждением. Также спасатели МЧС оказали помощь ещё двум подросткам, которые вышли на лёд в попытках помочь другу. От медицинской помощи они отказались, самостоятельно ушли домой.

— Отдаю должное этим мальчишкам, которые до прибытия спасателей пытались сами спасти своего друга, – сообщил в своём телеграм-аккаунте мэр Благовещенска Олег Имамеев.