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28апреля
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сегодня, 09:50 2

Опасный ледоход

В Благовещенске под лёд провалился 12-летний подросток

Опасный ледоход
Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В Благовещенске школьник провалился между льдинами на Амуре после того, как отправился гулять по берегу с друзьями. Спасатели вытащили его из воды и передали сотрудникам скорой помощи.

Ребёнок был доставлен в больницу с переохлаждением. Также спасатели МЧС оказали помощь ещё двум подросткам, которые вышли на лёд в попытках помочь другу. От медицинской помощи они отказались, самостоятельно ушли домой.

— Отдаю должное этим мальчишкам, которые до прибытия спасателей пытались сами спасти своего друга, – сообщил в своём телеграм-аккаунте мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#дети #МЧС #мэрия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а хде камеры???? а камеры только вокруг флага 75м который и на дорогах))) реакция была бы быстрее, но мы понимаем, что камеры не для безопасности....

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    inoyе мнение не приветствуется.

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