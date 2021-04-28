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28апреля
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сегодня, 10:30 11

Сократить число регионов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что число субъектов в Российской Федерации избыточно

Сократить число регионов
Фото: amurobl.ru

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин считает, что число регионов в стране слишком велико и часть из них можно было бы объединить, пишет РБК.

— Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат, – заявил Хуснуллин в ходе круглого стола, организованного Высшей школой экономики.

Он отметил, что это его личная позиция, которая отличается от позиции российских властей.

— У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы, – добавил Хуснуллин.

В качестве примеров он привёл Курган, расположенный рядом с Тюменью, но лишённый нефтяных доходов, город Чистополь в Татарстане и так далее.

— Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 километра нет ни одной тонны нефти, и жители в городе с населением 60 тысяч живут с бюджетом 1,8 миллиарда рублей. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету? – задал риторический вопрос вице-премьер.

Марат Хуснуллин вёл речь даже не об объединении регионов, как таковом, уточнили в аппарате вице-премьера, а о создании так называемых «точек роста», агломераций, независимых от нынешнего территориального деления страны. Он пояснил свою идею на примере Волжска, расположенного в 40 километрах от Казани, но на территории Марий Эл.

— Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы – либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база, – пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что 20 тысяч муниципальных образований стране не нужны.

— 21 основная агломерация и «точка роста» и 3 тысячи опорных пунктов межрегиональных. Концентрации нужно делать на «точки роста». Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали, – подытожил вице-премьер.

Обсуждение возможности объединения российских регионов идет из года в год. Но есть и реальные примеры таких объединений. Так, в 2005 году Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ стали единым Пермским краем, в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский и Эвенкийский автономные округа, а Корякский автономный округ и Камчатская область стали Камчатским краем. В 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ был присоединен к Иркутской области, а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали Забайкальским краем.

В итоге с 1993 по 2014 годы число регионов РФ сократилось с 89 до 83. В 2014 году к РФ присоединились Крым и Севастополь.

Марат Хуснуллин был в Амурской области не так давно. Он осмотрел главные наши стройки: Амурский ГПЗ, мост через Зею. Увиденным остался доволен.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Правильно!

    И Хуснуллина надо объединить с Голиковой!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    "Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 километра нет" мелко мыслит "Вот в Москве...., а через 3км за МКАДом..."

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Все ясно, надо присоединить Амурскую область к Москве.

  • Швейк

    Швейк
    2 часа назад

    Нет, Москву присоединить к Амурской области

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...в рот ему ноги...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Не, правильнеемОСЬхаХАВА до Урала, а там, и вобла сь,ну,там, за Ура лом...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Епт, а я то думал, что нытики и лентяи только на АИ сидят.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Всё правильно! Укрупнимся, но при условии объединения с Москвой. И при условии стоимости общественного самолета до Москвы в 29 рублей в один конец :)

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    49 минут назад

    Хорошая мысль про объединение Амурки с Москвой! Одобряю! )

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    31 минута назад

    В целом дяденька правильно говорит, уж пяток регионов в России точно можно было бы сократить. Вот у нас на Дальнем Востоке в самостоятельном регионе – Чукотском автономном округе, проживает всего 50 тыс. населения! А в Еврейской автономной области 150 тыс. К чему такие Регионы-крохи? РЕГИОН – должен быть, как минимум в полмиллиона населения!

    У нас в стране, как уже высказывались мнения, другая создалась необходимость - сокращения числа районов, большинство из которых создавались еще в 1920-1930-х годах и ныне, спустя почти 100 - 80 лет, стали чрезвычайно малочисленны. У нас в области, например, в трех районах население давно меньше 10 тысяч, а еще в шести районах – меньше 15 тыс., а чиновников и клерков - ого! Как-то, видимо, можно это урегулировать, какие-то районы здраво объединить. Да, куда там, сложно! У нас в области даже «села» (от которого одно лишь название, что «село») под боком городов не могут присоединить к городам! Как пример, «село» ( а по численности уже и почти город) Чигири, где до 90 процентов работает в Благовещенске… Кстати, сельские льготы нужно давать только селам отдаленным от райцентров, от федеральных трасс, северным, пограничным, а не находящимся под боком областных и районных центров. Такие есть мнения!

  • Victrix

    Victrix
    11 минут назад

    Аполитично рассуждает т. Вероника Н. Отдать кому-то ЕАО это как Израиль присоеденить к Ирану.

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