Сократить число регионов

— Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат, – заявил Хуснуллин в ходе круглого стола, организованного Высшей школой экономики.

Он отметил, что это его личная позиция, которая отличается от позиции российских властей.

— У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы, – добавил Хуснуллин.

В качестве примеров он привёл Курган, расположенный рядом с Тюменью, но лишённый нефтяных доходов, город Чистополь в Татарстане и так далее.

— Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 километра нет ни одной тонны нефти, и жители в городе с населением 60 тысяч живут с бюджетом 1,8 миллиарда рублей. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету? – задал риторический вопрос вице-премьер.

Марат Хуснуллин вёл речь даже не об объединении регионов, как таковом, уточнили в аппарате вице-премьера, а о создании так называемых «точек роста», агломераций, независимых от нынешнего территориального деления страны. Он пояснил свою идею на примере Волжска, расположенного в 40 километрах от Казани, но на территории Марий Эл.

— Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы – либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база, – пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что 20 тысяч муниципальных образований стране не нужны.

— 21 основная агломерация и «точка роста» и 3 тысячи опорных пунктов межрегиональных. Концентрации нужно делать на «точки роста». Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали, – подытожил вице-премьер.

Обсуждение возможности объединения российских регионов идет из года в год. Но есть и реальные примеры таких объединений. Так, в 2005 году Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ стали единым Пермским краем, в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский и Эвенкийский автономные округа, а Корякский автономный округ и Камчатская область стали Камчатским краем. В 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ был присоединен к Иркутской области, а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали Забайкальским краем.

В итоге с 1993 по 2014 годы число регионов РФ сократилось с 89 до 83. В 2014 году к РФ присоединились Крым и Севастополь.

Марат Хуснуллин был в Амурской области не так давно. Он осмотрел главные наши стройки: Амурский ГПЗ, мост через Зею. Увиденным остался доволен.