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28апреля
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сегодня, 09:45 2

Первый юбилей

Ровно пять лет назад с Восточного полетела первая ракета (фото и видео)

Первый юбилей
Фото: roscosmos.ru

В этот день, 28 апреля 2016 года, был совершён первый пуск ракеты с амурского космодрома Восточный. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли три космических аппарата: «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Стоит отметить, что пуск был произведён не сразу. Изначально ракета должна была полететь 27 апреля 2016 года, но из-за проблем технического характера пуск перенесли на резервный день – 28 апреля.

В госкорпорации «Роскосмос» отмечают, что первый пуск с Восточного обслуживали специалисты космодрома Байконур, но сейчас в Амурской области сформирован свой штат специалистов.

— Специалисты космического центра Восточный и эксплуатационного подразделения компании «Российские космические системы» самостоятельно заправляют разгонные блоки и космические аппараты, обеспечивают сборку ракет-носителей, выполняют полный цикл работ на заправочно-нейтрализационной станции, стартовом и техническом комплексах, комплексе сбора и обработки телеметрической информации, – поясняют в пресс-службе компании. – Коллектив сформирован полностью, развивается и растет, как и сам космодром.

Руслан Мухамеджанов, генеральный директор ЦЭНКИ, назвал Восточный «космическими воротами России» и «крупнейшим научно-конструкторским центром, где работают настоящие профессионалы».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поздравил всех причастных с пятилетием первого пуска с Восточного.

Отметим, что сейчас космодром функционирует в штатном режиме и только в 2021 году было выполнено два успешных пуска – 25 марта и 26 апреля. По информации из открытых источников, следующий запуск ракеты запланирован на 27 мая 2021 года.

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#космодром

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Третья пошла!
Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Ай яай,и думаешь от куда нервоз по всему телу, а оказалосъ (показалось) "гептил тут не причём"

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Туткстати на чёрнубыль намекали... Ис пытаие будут?

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