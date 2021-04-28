Первый юбилей

Фото: roscosmos.ru

Стоит отметить, что пуск был произведён не сразу. Изначально ракета должна была полететь 27 апреля 2016 года, но из-за проблем технического характера пуск перенесли на резервный день – 28 апреля.

В госкорпорации «Роскосмос» отмечают, что первый пуск с Восточного обслуживали специалисты космодрома Байконур, но сейчас в Амурской области сформирован свой штат специалистов.

— Специалисты космического центра Восточный и эксплуатационного подразделения компании «Российские космические системы» самостоятельно заправляют разгонные блоки и космические аппараты, обеспечивают сборку ракет-носителей, выполняют полный цикл работ на заправочно-нейтрализационной станции, стартовом и техническом комплексах, комплексе сбора и обработки телеметрической информации, – поясняют в пресс-службе компании. – Коллектив сформирован полностью, развивается и растет, как и сам космодром.

Руслан Мухамеджанов, генеральный директор ЦЭНКИ, назвал Восточный «космическими воротами России» и «крупнейшим научно-конструкторским центром, где работают настоящие профессионалы».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поздравил всех причастных с пятилетием первого пуска с Восточного.

Отметим, что сейчас космодром функционирует в штатном режиме и только в 2021 году было выполнено два успешных пуска – 25 марта и 26 апреля. По информации из открытых источников, следующий запуск ракеты запланирован на 27 мая 2021 года.