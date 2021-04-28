ДРСК построит новую цифровую подстанцию в городе Свободный Амурской области

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступили к проектно-изыскательским работам по строительству новой подстанции 110/35/10 кВ в городе Свободный.

Проектируемая подстанция станет одним из самых современных цифровых энергообъектов на Дальнем Востоке, которая строится для развития сетевого комплекса города Свободный, активно развивающегося на фоне реализации федеральных программ по газификации Дальнего Востока, строительства нефтепровода и второй очереди космодрома «Восточный».

— Строительство нового энергообъекта включает в себя комплексный подход по развитию электросетей напряжением 10 кВ и 110 кВ города Свободного, обеспечивающего бесперебойность электроснабжения потребителей и дальнейшее социально-экономическое развитие города. Цифровая подстанция – это новый технологический уровень в электроэнергетике. Благодаря инновационным технологиям подстанция будет работать в автоматическом режиме и контролировать оборудование специалисты смогут дистанционно в режиме онлайн, – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Осенью этого года начнется закупка оборудования и подготовительные строительные работы на объекте. По планам новый центр питания с линиями электропередачи будет построен и введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.