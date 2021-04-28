Собакам нужны хозяева

С начала года в Амурской области отловили 283 бездомных животных. Из них к хозяевам вернулись 66 животных, еще семь нашли новый дом, а 210 всё ещё остаются в приютах. Как показывает практика, большинство безнадзорных животных на улицах населённых пунктов области имеют владельцев.

— Ход мероприятий по обращению с животными без владельцев находится на постоянном контроле управления ветеринарии, информация поступает еженедельно. На сегодняшний день на особом контроле остаётся ситуация в посёлке Дипкун Тындинского района, там продолжается отлов животных. При этом из уже отловленных собак треть оказались домашними. Их владельцы получили предписания о недопущении бесконтрольного выгула своих питомцев, управление Россельхознадзора по Амурской области привлекло граждан к ответственности, – рассказал Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

На территории области работают восемь приютов, в которых содержатся животные, отловленные на основании муниципальных контрактов. Приют, расположенный в селе Игнатьево, заключил контракты по содержанию животных без владельцев с пятнадцатью муниципальными образованиями. Сейчас в приюте содержится 124 собаки. На контроле управления остается вопрос по организации межмуниципального приюта в Шимановске – для северных территорий региона.

В этом году из средств областного бюджета на решение проблемы с безнадзорными животными выделено 10 миллионов рублей. В связи с регистрацией случаев бешенства на территориях Архаринского района и города Свободного планируется увеличить объём субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных на пять миллионов рублей, сообщает правительство Приамурья.

Василий Орлов поручил управлению ветеринарии и муниципалитетам активнее привлекать волонтёров к поиску новых владельцев для безнадзорных животных.

— Изучите опыт других территорий в этой части. Наша задача, чтобы как можно меньше животных возвращались обратно на улицу. К сожалению, стерилизация не делает собаку сытой. А голодные животные могут быть потенциально опасны, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Приют для животных в селе Игнатьево открыли 13 марта. Желающие приютить собаку могут обратиться по номерам телефонов: 8 (4162) 55-09-014, 8 (4162) 23-71-40.