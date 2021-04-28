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28апреля
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сегодня, 09:30 2

Госдолг тает

Амурская область может получить помощь в виде привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов

Госдолг тает
Фото: pixabay.com

За четыре года доля госдолга в собственных доходах амурского бюджета снизилась более чем в полтора раза.

Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию озвучил ряд предложений по поддержке регионов. Среди наиболее значимых мер глава государства отметил реструктуризацию до 2029 года бюджетных кредитов, предоставленных регионам в прошлом году для противодействия пандемии. Также президент предложил замещать бюджетными кредитами коммерческий долг субъектов, у которых задолженность по таким кредитам свыше четверти его доходов; предоставление регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3 % на срок до 15 лет.

— В нашей области с 2017 года ведется работа по снижению объема государственного долга. За этот период доля госдолга в собственных доходах областного бюджета снизилась с 72,5 % до 46,3 % в прошлом году. На январь текущего года объем коммерческих кредитов составил 9,9 миллиарда рублей или 17 % налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2020 год, – отметили в правительстве Приамурья.

Амурская область по итогам прошлого года вошла в пятёрку регионов с наибольшим темпом роста поступления собственных доходов. Это позволило Приамурью не привлекать кредиты для реализации мер, связанных с противодействием пандемии коронавируса.

— Для Амурской области актуально привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов. Это более привлекательный механизм финансирования приоритетных региональных проектов в связи с длительным сроком их погашения и более низкой ставкой, – считают в амурском минфине.

Сейчас регион имеет все шансы на получение финансовой помощи в виде привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов. Приоритетными направлениями Приамурья могут стать автомобильные дороги, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии, сообщает портал правительства области.

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#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    понахапали кредитов и теперь область работает на платежи по процентам-и банки обогащаются и администрация вроде при деньгах

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    4 часа назад

    Круто сварено яйцо,епнем МЫ его в лицо...

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