Интересное положение

Оценка качества жизни в регионах велась по десяти показателям, объединенным в итоговую оценку в соответствии с весом, который, по мнению экспертов, отражает значимость того или иного показателя в общей структуре материальных ценностей, формирующих понятие качества жизни. Важно понимать, что местные власти на какие-то показатели могут оказать влияние (обеспеченность жильем, медиками, педагогами и так далее), а на какие-то повлиять невозможно (природно-климатические условия в регионе). Максимальная оценка по каждому из показателей – это семь, минимальная – один.

Итак, по данным рейтинга за 2020 год, Амурская область оказалась на 62 месте. Как же её оценили?

Оборот розничной торговли на душу населения – 6,1;

Соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости одного квадратного метра жилья – 1,7;

Соотношение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, и средней зарплаты в регионе – 4,3;

Доля занятых, имеющих официальные трудовые доходы, – 6,8;

Соотношение банковских депозитов на душу населения к средней заработной плате – 3,9;

Стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения – 2,2;

Соотношение общей площади жилого фонда в регионе и населения – 3,9;

Соотношение численности школьников и численности педагогов – 3,2;

Соотношение численности жителей и численности врачей в регионе – 5,3;

природно-климатические условия в регионе – 2,5.

Итоговый рейтинг Приамурья, по версии РБК, – 2,3. Но, пересчитав данные показатели рейтинга, исходя из схемы расчёта медиахолдинга, у нас получилось 3,87. Как же так получилось? А тут надо читать «мелкий текст под звёздочкой».

— К расчетам была добавлена поправка, которая снижает итоговый балл региона, в случае если численность населения ниже заданного порога (10 % от населения Москвы), – указывают аналитики РБК.

И если не брать этот сомнительный коэффициент, то оказывается, что Амурская область должна быть на 26 месте, сразу после Красноярского края, у которого 3,96.

— Это глупый рейтинг, составленный москвичами для размещения, не интересующимися жизнью страны, московских СМИ. Качество жизни – это сложный показатель, в котором имеет значение, в том числе психологическое состояние населения, уровень преступности, доступ к различным социальным благам, а не только ничего не объясняющие, взятые по большей части с потолка цифры. Например, Тюменская и Свердловская области – соседствуют и примерно должны быть равны по природно-климатическим условиям, но для Свердловска цифра природно-климатических условий – 4, а для Тюмени – 2,5. Как у Приамурья. Или же болотистая и лесная Тверь имеет такой же природный показатель, как черноземный Курск. Смешно. Авторы рейтинга географию вообще в школе учили? Я считаю, что рейтинг достаточно аффилирован и не отражает текущее состояние дел, – прокомментировал исследование РБК Глеб Кузнецов, советник губернатора Амурской области и директор фонда «Петропавловск».

Отметим, что ранее Минстрой России оценил качество городской среды в городах России, и сразу два города региона попали в число благоприятных для жизни. Ими стали Благовещенск и Циолковский.

Кроме того, в рейтинге регионов по числу выданной дальневосточной ипотеки Амурская область оказалась на пятом месте.