Выбор читателей за 26 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 26 февраля.
Свидетели страшного ДТП в Сковородинском районе: «За минуты до катастрофы погибшие показывали неприличные жесты другим водителям» (видео)
Свидетель страшной аварии в Сковородинском районе рассказал корреспонденту Амур.инфо, что погибшие ребята несколько раз провоцировали аварийную ситуацию на дороге, выезжали на встречку и показывали другим водителям неприличные жесты.
Стала известна причина страшного ДТП на севере Приамурья
Полиция назвала причину ДТП в Сковородинском районе Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в нём погибли три человека, все жертвы – взрослые мужчины.
В Благовещенске продают старинный особняк
В столице Приамурья выставлен на продажу объект культурного наследия, находящийся по адресу: улица Красноармейская, 154. Заявки на конкурс по продаже здания будут принимать до 22 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Первым заместителем министра природных ресурсов Приамурья стал Сергей Молин
Сергей Молин, ранее руководивший областной жилищной инспекцией, назначен на пост первого заместителя министра природных ресурсов Приамурья.
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