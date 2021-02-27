Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:00

Выбор читателей за 26 февраля

Выбор читателей за 26 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 26 февраля.

Свидетели страшного ДТП в Сковородинском районе: «За минуты до катастрофы погибшие показывали неприличные жесты другим водителям» (видео)

Свидетель страшной аварии в Сковородинском районе рассказал корреспонденту Амур.инфо, что погибшие ребята несколько раз провоцировали аварийную ситуацию на дороге, выезжали на встречку и показывали другим водителям неприличные жесты.

Стала известна причина страшного ДТП на севере Приамурья

Полиция назвала причину ДТП в Сковородинском районе Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в нём погибли три человека, все жертвы – взрослые мужчины.

В Благовещенске продают старинный особняк

В столице Приамурья выставлен на продажу объект культурного наследия, находящийся по адресу: улица Красноармейская, 154. Заявки на конкурс по продаже здания будут принимать до 22 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым заместителем министра природных ресурсов Приамурья стал Сергей Молин

Сергей Молин, ранее руководивший областной жилищной инспекцией, назначен на пост первого заместителя министра природных ресурсов Приамурья.

Просмотров всего: 26

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 25 февраля
В России и мире

Май Абрикосов напомнил Бородиной, как её бывший парень носил женскую одежду
В России и мире 2

Актриса Анна Цуканова-Котт поздравила мужчин откровенным снимком
Общество

Выбор читателей за 24 февраля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь