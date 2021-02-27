Выбор читателей за 26 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 26 февраля.

Свидетель страшной аварии в Сковородинском районе рассказал корреспонденту Амур.инфо, что погибшие ребята несколько раз провоцировали аварийную ситуацию на дороге, выезжали на встречку и показывали другим водителям неприличные жесты.

Полиция назвала причину ДТП в Сковородинском районе Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в нём погибли три человека, все жертвы – взрослые мужчины.

В столице Приамурья выставлен на продажу объект культурного наследия, находящийся по адресу: улица Красноармейская, 154. Заявки на конкурс по продаже здания будут принимать до 22 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Молин, ранее руководивший областной жилищной инспекцией, назначен на пост первого заместителя министра природных ресурсов Приамурья.