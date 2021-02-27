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27февраля
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сегодня, 09:30 1

«Пандуса нет, а он есть»: журналисты узнали новые детали коррупционного расследования в Приамурье

«Пандуса нет, а он есть»: журналисты узнали новые детали коррупционного расследования в Приамурье
Фото: Там, где должен быть пандус

О том, что начальника мазановского управления соцзащиты и одного из местных предпринимателей подозревают в мошенничестве и служебном подлоге Амур.инфо писало в начале февраля. На бюджетные средства должны были установить пандусы, которые позже установили только на бумаге.

Журналисты sm.news пообщались с жителями района, которых и обеспечили несуществующими пандусами.

Так полностью парализованный житель Новокиевского Увала Александр ещё в 2019 году попросил в соцзащите установить пандус и сделать отельный выход из его квартиры. В итоге ни пандуса, ни выхода фактически нет, а вот на бумаге пандус установили.

— Мне сказали, что по моей просьбе установлен пандус, и я даже подписал документы. Но никаких бумаг я не видел и подписи не ставил. Тем более, по документам пандус установили даже не в Новокиевском Увале, а в селе Раздольное. Я там не бывал никогда и, тем более, не жил, – рассказал Александр.

Ещё одна жительница Мазановского района Людмила давно переехала в Благовещенск и по поводу пандуса в соцзащиту даже не обращалась. Специалисты ведомства сами предложили установить пандус для её ребёнка-инвалида.

— Я им говорю, ребёночек пока маленький и пока такой необходимости нет. И мне сказали хорошо, как потребуется, обязательно обратитесь к нам. Некоторое время спустя ко мне приехали сотрудники ФСБ и показали мне документы, что у нас установлен пандус. Ещё и самый дорогой! За 200 тысяч рублей, кажется, – поделилась с журналистами женщина.

Однако самое интересное в том, что по словам Людмилы, даже дома, где якобы установили пандус не существует, там только бурьян.

Амур.ифно продолжит следить за развитием этой ситуации.

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#криминал #помощь #соцзащита

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    4 минуты назад

    Про благовещенские едрошишек без команды сверху журналисты расследований не проводят?

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