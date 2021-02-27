Амурчане смогут задать вопросы о пенсии в прямом эфире

— Мы расскажем об изменениях в пенсионном законодательстве. Ещё раз напомним об индексации, возрасте выхода на пенсию и сроках предоставления документов для её назначения. Кроме того, граждане смогут уточнить информацию по соцдоплате до прожиточного минимума пенсионера. Так как её с 2020 года в регионе осуществляют органы соцзащиты, – говорит начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

Также в эфире расскажут о порядке установления региональной соцдоплаты к пенсии. Слушатели узнают о расчёте её размера, а также выплатах, учитываемых при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера.

Индексация страховых пенсий с этого года составила 6,3 процента, что коснулось только неработающих пенсионеров. Средний размер прибавки составил более тысячи рублей. Всего в области проживает около 197 тысяч получателей страховой пенсии, из них более 155 тысяч – неработающие.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируются с 1 апреля 2021 года. Получателей таких выплат в регионе – более 28 тысяч.

В 2021 году прожиточный минимум пенсионера в Приамурье составил 11 272 рубля (в России – 10 022 рубля). Пенсионеры с уровнем обеспечения ниже этой суммы получают региональную соцдоплату. Это более 30 тысяч человек.

Напомним, что Приамурье оказалось на 17-ом месте по прожиточному минимуму среди пенсионеров России.