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27февраля
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сегодня, 09:01 0

В Приамурье запустили проект «Социальный контракт»

В Приамурье запустили проект «Социальный контракт»
Фото: пресс-служба минсоцзащиты Амурской области

В Амурской области поддержат людей в трудной жизненной ситуации. Выплату могут получить малоимущие граждане и семьи. Они обязательно должны жить в Приамурье и иметь среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в 14 017 рублей.

С заявителем разрабатывается индивидуальная программа контракта. На разные направления помощи есть свои критерии выдачи средств и формы отчёта. Например, для открытия ИП у заявителя должен быть бизнес-план. Потом за его реализацию заявитель и отчитывается.

Гражданину помогут в поиске работы, ведении личного подсобного хозяйства или осуществлении других мер преодоления трудной жизненной ситуации. На эти цели могут выделить до ста тысяч рублей. Кроме того, можно заключить контракт на осуществление индивидуального предпринимательства. Здесь выделить смогут больше – до 250 тысяч рублей.

Задача обратившегося – выполнить условия контракта не дольше определённого срока. Больше всего времени дают на на открытие ИП или личного хозяйства – один год. Работу нужно найти менее, чем за девять месяцев, а на другие мероприятия достаточно и полугода, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Приамурья.

Для более подробной консультации необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства.

Напомним, что в России в два раза больше людей смогут получить льготы по оплате ЖКУ.

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#соцзащита

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