В Благовещенской городской клинической больнице установили новый томограф

Новый томограф стоимостью 45 миллионов рублей скоро заработает в Благовещенской городской клинической больнице. Средства на дорогостоящую покупку выделили из резервного фонда правительства Амурской области по распоряжению губернатора Василия Орлова.

— Аппарат мощный, высокопроизводительный, высокоточный – на 160 срезов. Он позволит выполнять максимально качественную диагностику пациентам при оптимальном уровне лучевой нагрузки. Это огромное подспорье для врачей нашей больницы, мы очень благодарны руководству области за такое приобретение, – рассказал главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

К получению ценного груза в больнице готовились заблаговременно – убрали старый аппарат, подготовили помещение, соответствующее требованиям технической и лучевой безопасности, заново залили фундаментную плиту.

Новый аппарат пришел в медучреждение в конце января, в течение месяца его монтировали, корректировали параметры работы. Медики уже прошли дистанционный инструктаж, в начале марта их ждёт обучающий семинар по работе на новом оборудовании. После контрольной регулировки и проверки параметров работы нового КТ, на нём можно будет обследовать первых пациентов.

Новый томограф на 32 среза ждут и в областной консультативной поликлинике АОКБ, 35 миллионов на его покупку также выделили по распоряжению Василия Орлова из средств резервного фонда.

Ещё два 32-срезных томографа общей стоимостью в 80 миллионов рублей закупили для Белогорской и Тындинской больниц.

— В данный момент в Белогорске и Тынде готовят помещения под тяжелое оборудование, причем, если в Белогорске томограф придет на замену вышедшего из строя и списанного, то в Тынде будет открыт новый, второй кабинет КТ. В итоге за квартал область получит четыре новых аппарата для спиральной томографии, что значительно укрепит материально-техническую базу всей диагностической службы региона, ­­­­­– сказал главный специалист по лучевой диагностике Амурской области, главный врач Амурского областного онкологического диспансера Алексей Побережский.