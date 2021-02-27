Гороскоп на 27 февраля: Весы ждёт успех, а Дев ожидает ураган в любовной сфере

Восход Солнца: 07:17

Заход Солнца: 18:07

Солнце в Рыбах.

Овен. Воспользуйтесь возможностью расширить круг своих деловых партнеров. Не следует унывать!

Телец. Перестаньте давать людям возможность использовать вас в качестве жилетки или свободных ушей. Сегодня придется им отказать раз и навсегда.

Близнецы. Вы будете пользоваться повышенной популярностью у представителей противоположного пола, постарайтесь использовать этот момент с максимальной выгодой для себя.

Рак. Сегодня вас может заинтересовать очень выгодное деловое предложение. Но звезды советуют быть осторожней. Тщательно проверьте источник предложения.

Лев. Близкий человек неожиданно для вас откроет душу и расскажет об истинном отношении к вам.

Дева. Девам можно применить в работе неординарные методы, ведь именно так они получат желаемое и улучшат качество труда. Не просто буря, а настоящий ураган ожидается в любовной сфере.

Весы. Вы сегодня будете настоящим везунчиком, можно заниматься даже рискованными предприятиями, ведь судьба даст вам карт-бланш на успех.

Скорпион. Финансовый сектор вашей жизни обязательно порадует в субботу, возможно, вы улучшите свое благосостояние. Скорпион должен воспользоваться собственной работоспособностью. Особенно, если вы лично заинтересованы в бизнесе. Стройте планы на будущее, чтобы оказаться с деньгами.

Стрелец. Субботу звезды советуют вам провести в уединении, подумав о будущем и ваших целях на несколько недель. В этот день даже работа вам будет удаваться очень легко, если выберите занятие по душе.

Козерог. Многие Козероги сумеют более активно включиться в партнерские отношения, расширить свои связи и круг общения. Этот день подходит для серьезных проектов и дел, способных изменить вашу жизнь к лучшему.

Водолей. В этот день можно заключать важные контракты и договоренности, вплоть до брака. Астрологи предупреждают, что возрастает риск потерять ценную вещь в публичных местах.

Рыбы. Звезды советуют Рыбам присмотреться к людям, с которыми они недавно работают.

Астролог: Вальдемар Небоходцев