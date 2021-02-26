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26февраля
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сегодня, 21:35 0

В соцсетях распространяется фейк о новом бунте на Амурском ГПЗ

В соцсетях распространяется фейк о новом бунте на Амурском ГПЗ
Фото: Газпром

Один из подрядчиков на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода опроверг информацию о бунте сотрудников. Накануне в соцсетях стала распространяться фейковая новость о бунтующих рабочих.

На самом деле, пояснили в субподрядной организации «Ямата», состоялось собрание руководства компании с представителями трудового коллектива, связанное с решением вопроса по задержке оплаты труда. Прошло оно мирно и без каких-либо происшествий.

— В собрании участвовало порядка 150 сотрудников. Цель – поднятие вопроса об урегулировании ситуации с задолженностью перед сотрудниками, образовавшейся в течение последнего месяца. Ситуация была урегулирована в ходе диалога между администрацией и сотрудниками. Выплата заработной платы будет осуществлена в течение ближайшей недели, – пояснили в компании.

На данный момент все работы на Амурском ГПЗ идут в штатном режиме, происшествий, влияющих на ход строительства, зафиксировано не было.

13 июля 2020 года около 300 рабочих устроили беспорядки на территории вахтового городка Renaissance Heavy Industries – подрядной организации, которая принимает участие в строительстве Амурского ГПЗ. Зачинщики были задержаны, их будут судить.

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