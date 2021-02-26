В подвале одного из благовещенских домов обнаружили труп мужчины

Труп мужчины в подвале дома по адресу Шевченко, 18 обнаружили накануне. Погибший житель Благовещенска, 46-летний Александр Кушлаков, пропал 20 февраля, до настоящего времени о нём ничего не было известно.

В соцсетях ходит видеоролик, на котором очевидцы произошедшего высказываются о криминальном характере события, но какие-либо выводы делать пока рано, сотрудники Следственного комитета работают на месте, устанавливая обстоятельства смерти мужчины и круг причастных лиц.

В последние месяцы, возможно в связи с холодной погодой, пропавших людей часто находят мертвыми. 73-летний пенсионер Александр Саенко вышел из дома утром 20 января, и был найден замерзшим на следующий день, за магазином, без «признаков смерти криминального характера».

Александр Дрыгин пропал 29 октября 2020 года. Он ушёл рано утром из отделения Свободненской городской больницы. Его тело было найдено 21 февраля.

Бывают примеры иного рода – так например, 76-летнему пенсионеру Владимиру Худченко очень повезло, когда его, разыскиваемого на Украине, обнаружили под Свободным.

Согласно данным поискового отряда «Лиза Алерт» только за январь разыскивалось поисковыми группами 2516 человек, из которых 1689 найдено живыми, а 129 погибли.