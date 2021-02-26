Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость
сегодня, 19:40 0

В подвале одного из благовещенских домов обнаружили труп мужчины

В подвале одного из благовещенских домов обнаружили труп мужчины

Труп мужчины в подвале дома по адресу Шевченко, 18 обнаружили накануне. Погибший житель Благовещенска, 46-летний Александр Кушлаков, пропал 20 февраля, до настоящего времени о нём ничего не было известно.

В соцсетях ходит видеоролик, на котором очевидцы произошедшего высказываются о криминальном характере события, но какие-либо выводы делать пока рано, сотрудники Следственного комитета работают на месте, устанавливая обстоятельства смерти мужчины и круг причастных лиц.

В последние месяцы, возможно в связи с холодной погодой, пропавших людей часто находят мертвыми. 73-летний пенсионер Александр Саенко вышел из дома утром 20 января, и был найден замерзшим на следующий день, за магазином, без «признаков смерти криминального характера».

Александр Дрыгин пропал 29 октября 2020 года. Он ушёл рано утром из отделения Свободненской городской больницы. Его тело было найдено 21 февраля.

Бывают примеры иного рода – так например, 76-летнему пенсионеру Владимиру Худченко очень повезло, когда его, разыскиваемого на Украине, обнаружили под Свободным.

Согласно данным поискового отряда «Лиза Алерт» только за январь разыскивалось поисковыми группами 2516 человек, из которых 1689 найдено живыми, а 129 погибли.

Просмотров всего: 255

#криминал #происшествия

распечатать


Общество 3

В Приамурье компания сжигала медицинские отходы на открытом воздухе
Происшествия 1

По факту тройного смертельного ДТП в Сковородинском районе возбудили уголовное дело
Происшествия 1

В Забайкалье офицер осуждён за неоднократное мелкое взяточничество
Происшествия 1

Во Владивостоке задержали заведующих кладбищами и крематорием
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь