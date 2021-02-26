В Приамурье с 9 марта ещё раз пересчитают коллективный иммунитет к COVID-19

В Амурской области во вторник, 9 марта, начнётся четвёртый этап серомониторинга к COVID-19. За восьмую неделю года зарегистрировано 323 новых случая заболевания COVID-19. Главам Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи и Тынды, а также региональному минсоцзащиты поручили оказать помощь в тестировании добровольцев, сообщает пресс-служба правительства области.

— Самым сложным был первый этап. Сейчас уже вся логистика и взаимодействие налажены, – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

В январе подводили итоги третьего этапа исследования популяционного иммунитета у жителей Приамурья. Оказалось, более половины жителей области имеют иммунитет к коронавирусу.