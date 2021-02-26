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26февраля
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сегодня, 18:02 2

В Приамурье с 9 марта ещё раз пересчитают коллективный иммунитет к COVID-19

В Приамурье с 9 марта ещё раз пересчитают коллективный иммунитет к COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области во вторник, 9 марта, начнётся четвёртый этап серомониторинга к COVID-19. За восьмую неделю года зарегистрировано 323 новых случая заболевания COVID-19. Главам Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи и Тынды, а также региональному минсоцзащиты поручили оказать помощь в тестировании добровольцев, сообщает пресс-служба правительства области.

— Самым сложным был первый этап. Сейчас уже вся логистика и взаимодействие налажены, – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

В январе подводили итоги третьего этапа исследования популяционного иммунитета у жителей Приамурья. Оказалось, более половины жителей области имеют иммунитет к коронавирусу.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    14 минут назад

    Как попасть в число проверяемых?

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    45 секунд назад

    Сдай тест на наличие антител G и узнаешь

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