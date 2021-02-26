В Приамурье компания сжигала медицинские отходы на открытом воздухе

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Сегодня в Законодательном собрании Амурской области обсудили нарушения правил уничтожения отходов класса В, которые допустила одна из благовещенских компаний. Как сообщили в заксобрании, в нарушение всех норм «Экополис» сжигал медицинские отходы на открытом воздухе.

— Информация о том, что в областном центре на одной из производственных баз опасные медицинские отходы сжигаются на открытом воздухе, будучи просто ссыпанными в бетонные кольца (тогда как они должны уничтожаться в закрытых автоклавах), мне поступила еще в январе. Были направлены запросы в управление Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку, – рассказала председатель комитета заксобрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

По информации межрайонного природоохранного прокурора Олега Зюбина, факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований при утилизации медотходов подтверждены. При этом организация пыталась их скрыть. В городской суд направили исковое заявление, который вынес определение о запрете на осуществление деятельности по сжиганию медицинского мусора в не предназначенных для этого установках. Документ передан в управление судебных приставов.

Свою проверку провело и Амурское управление Роспотребнадзора. Организации предстоит выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Также вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих правонарушению.

Тем временем, проверка Росприроднадзора еще не завершена. По словам заместителя руководителя ведомства Артёма Терещенко, трижды взятые на территории предприятия пробы воздуха превышения норм загрязняющих и вредных веществ не выявили. Тем не менее, руководством компании не были разработаны нормативы образования отходов и требования по сбору и накоплению отходов. По этим нарушениям компании также грозят штрафы до 400 тысяч рублей.

— Помимо этого необходимо в принципе поставить вопрос о правомочности работы данного предприятия с медицинскими отходами. Потому что его действия недопустимы и грозят неприятными последствиями для здоровья амурчан. Это задача, которую возьмет на себя природоохранная прокуратура. Второе: необходимо проработать вопрос, как не допустить мусорного коллапса внутри медучреждений. В кратчайшие сроки этим займется министерство здравоохранения области, – рассказал депутат законодательного собрания, руководитель ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

Ситуация остаётся на контроле правительства и заксобрания.

— Мы намерены от имени двух профильных комитетов подготовить обращение на имя губернатора области с просьбой ужесточить контроль в сфере утилизации медотходов и продумать, как дополнительно прописать требования к поставщикам услуг, чтобы исключить повторения нарушений в будущем и чтобы наши больницы и поликлиники могли заключать контракты с надежными и ответственными компаниями, у которых есть необходимое оборудование. Иначе не исключено, что однажды мы начнем находить мешки с этими отходами и в наших лесах, – сообщил член комитета заксобрания по вопросам социальной политики Андрей Домашенкин.

По мнению Ирины Киевской, обращаться с медицинскими отходами нужно централизовано.

— Мы уже поднимали вопрос о том, что организацию обращения с медицинскими отходами в Приамурье необходимо осуществлять централизованно. Это разрешено законодательством. Это значит, что если проводить конкурс на закупку услуг, то его победителем должно быть одно предприятие, имеющие соответствующие мощности, которое будет обслуживать всю область. Либо, если такого предприятия у нас нет, нужно создавать предприятие (муниципальное, государственное или на основе частно-государственного партнерства) с необходимым оборудованием и специалистами. Тогда будет порядок, – рассказала Киевская.